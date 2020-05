Drake Hollow bekommt einen Veröffentlichungstermin im Juli

The Flame in the Flood war das Debütspiel von The Molasses Flood und mit diesem Titel haben die ehemaligen Irrational-Entwickler ein packendes, nachdenkliches Roguelike-Abenteuer geschaffen. Wir sind daher gespannt, was das Team als Nächstes zaubern wird und zum Glück müssen wir nicht mehr lange darauf warten. Drake Hollow, das nächste Spiel des Teams, wird bereits am 17. Juli auf PC und Xbox One landen, schreibt der Entwickler diese Woche. Im Spiel helfen wir einer Rasse von Gemüseleuten namens Drakes dabei, sich in einer Sandbox-Umgebung mit herbstlichem Thema anzusiedeln. Ist leider ein bisschen her, dass wir neues Material bekommen haben.

You watching Werben