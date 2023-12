Dragunov tritt im neuen Tekken 8-Trailer in den Hintern

HQ

Sergei Dragunov wurde ursprünglich in Tekken 5 eingeführt und ist seitdem ein fester Bestandteil der Serie, da er eine gute Reichweite mit viel Power kombiniert. Wie zu erwarten, ist er auch Teil der Startaufstellung in Tekken 8, und er ist der neueste Charakter, der in einem neuen Video richtig vorgestellt wird.

Schaut euch an, was er im neuesten Tekken zu bieten hat, und wir bekommen auch ein paar Einblicke in seine praktischen Luftjongles und Spezialangriffe. Tekken 8 erscheint am 26. Januar für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X.