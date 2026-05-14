Dragon's Dogma, Devil May Cry, Mega Man und weitere wurden von Capcom als "Fortsetzungen, Remakes, Ports" identifiziert

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Capcom läuft gut mit seinen Kernmarken Resident Evil, Street Fighter und Monster Hunter, aber mit dem reichen Spektrum an geistigem Eigentum, das ihnen zur Verfügung steht, können Sie sicher sein, dass sie sich über eine weitere Franchise wie die großen drei freuen würden, die alle Grünen einschöpfen können. Wir haben bereits eine Liste von Spielen, die Fortsetzungen, Remakes, Portierungen usw. bekommen, und sie werden den Fans sicher viel Hoffnung geben.

Im neuesten Finanzdokument von Capcom sehen wir, dass Mega Man, Devil May Cry, Dead Rising, Okami, Dragon's Dogma, Ace Attorney und Onimusha in einem Diagramm aufgeführt sind, in dem Capcom "Marken fördert, um der nächste Wachstumsmotor zu sein" darstellt. Außerdem werden neue IPs erwähnt, die vermutlich durch den Erfolg von Pragmata gestärkt sind.

Einige dieser IPs haben bereits große Projekte. Onimusha: Way of the Sword soll dieses Jahr erscheinen, und es ist auch eine Okami-Fortsetzung in Arbeit. Im weiteren Verlauf des Dokuments sehen wir, dass Capcom dank der Einführung von Resident Evil Requiem große finanzielle Erfolge feiert. Wenn man sich die neuesten Zahlen anschaut, sieht man jedoch immer noch Serien wie Devil May Cry 5, die mehr Einheiten einziehen, was zeigt, dass die Nachfrage nach mehr DMC sicherlich besteht. Würde eines dieser Franchises ähnlich viel Aufmerksamkeit bekommen wie Resident Evil oder Street Fighter, könnten sie wahrscheinlich große Einnahmen erzielen. Schade, dass wir Dino Crisis nicht auf dieser Liste potenzieller Marken gesehen haben, die für Remakes, Portierungen und Fortsetzungen bereit sind.