Dragon's Dogma 2 soll im März erscheinen

Anfang des Jahres gab Capcom bekannt, dass sie im ersten Quartal 2024 ein großes AAA-Spiel auf den Markt bringen werden. Viele hofften und glaubten, dass dies eine Fortsetzung von Monster Hunter: World sein würde, während andere spekulierten, dass es Dragon's Dogma 2 war. Letzterer wurde zuversichtlicher, als der japanische Publisher einen bevorstehenden Showcase für das Monster-Kletterspiel enthüllte, und jetzt haben wir weitere Beweise.

Pan European Game Information, besser bekannt als PEGI, hat das Spiel bewertet und die Beschreibung enthält wie üblich ein Veröffentlichungsdatum. Das bedeutet, dass es so gut wie offiziell bestätigt ist, dass Dragon's Dogma 2 am 22. März 2024 erscheinen wird, also erwarten Sie eine offizielle Ankündigung dazu zusammen mit viel Gameplay am 28. November.