Dragon's Dogma 2 hat einen guten Grund, die Schnellreise einzuschränken

Selbst in riesigen, offenen Spielen, in denen es zwischen den Story-Missionen viel zu tun gibt, sind viele von uns schuldig, die Schnellreiseoptionen zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen, um eine lange Reise durch karge Ebenen oder sogar durch eine bewohnte Stadt zu vermeiden.

In Dragon's Dogma 2 werden wir jedoch nicht so viele Möglichkeiten haben, schnell zu reisen. In einem Interview mit IGN sprach der Director des Spiels, Hideaki Itsuno, ein wenig darüber, wie er hofft, in diesem neuen RPG eine Welt zu erschaffen, die es wert ist, bereist zu werden.

"Reisen ist langweilig? Das stimmt nicht. Es ist nur ein Problem, weil Ihr Spiel langweilig ist. Alles, was Sie tun müssen, ist, dass das Reisen Spaß macht", sagte er. "Das ist der Grund, warum man Dinge an der richtigen Stelle platziert, damit die Spieler sie entdecken können, oder man denkt sich Methoden aus, die das Aussehen von Gegnern jedes Mal anders machen, oder zwingt die Spieler in blinde Situationen, in denen sie nicht wissen, ob es zehn Meter vor ihnen sicher ist oder nicht."

"Wir haben viel Arbeit in die Entwicklung eines Spiels gesteckt, in dem man über jemanden stolpern kann und etwas passiert, also ist es in Ordnung, wenn es eine Schnellreise hat", fügte er hinzu. "Wir haben uns entschieden, eine Karte zu entwerfen, auf der die Spieler selbst entscheiden können, ob sie mit dem Fahrrad oder zu Fuß reisen wollen, um die Reise zu genießen."

Selbst wenn du mit den im Spiel verfügbaren Ochsenkarren schnell reist, kannst du nur bestimmte Routen fahren, und selbst dann kann deine Reise unterbrochen werden. Goblins, Greife und mehr können deine Reise stoppen und dafür sorgen, dass sich die Welt lebendiger anfühlt, auch wenn du dich nicht die Mühe machen kannst, selbst herumzulaufen.