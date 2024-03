Dragon's Dogma 2 Entwickler arbeiten an Fehlerbehebungen für die PC-Leistung

HQ

Das Review-Embargo von Dragon's Dogma 2 wurde gestern aufgehoben, und obwohl viele Rezensenten das Spiel als unglaubliches RPG gelobt haben, gibt es bereits ein paar bekannte Probleme, die hauptsächlich mit der Leistung zu tun haben.

Während ein PC Ihnen sicherlich die leistungsstärkste Version von Dragon's Dogma 2 bietet, können Sie je nach Rig beim Spielen auf einige Probleme stoßen. In einem Statement gegenüber IGN hat Capcom dargelegt, warum diese Probleme auftreten könnten, und die Tatsache angesprochen, dass es an einer Lösung arbeitet.

"In Dragon's Dogma 2 wird jedem Charakter ein großer Teil der CPU-Auslastung zugewiesen und berechnet dynamisch die Auswirkungen seiner physischen Präsenz in verschiedenen Umgebungen. In bestimmten Situationen, in denen mehrere Zeichen gleichzeitig erscheinen, kann die CPU-Auslastung sehr hoch sein und die Bildrate beeinträchtigen", sagte ein Capcom-Vertreter. "Wir sind uns bewusst, dass in solchen Situationen Einstellungen, die die GPU-Last reduzieren, derzeit nur einen begrenzten Effekt haben können, aber wir suchen nach Möglichkeiten, die Leistung in Zukunft zu verbessern."

Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März für PS5, Xbox Series X/S und PC. Auf welcher Plattform wirst du spielen?