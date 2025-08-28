Dragon's Dogma 2 Director: "Ich habe das Spiel gemacht, um nicht von allen Leuten gemocht zu werden"

HQ

Dragon's Dogma 2 war ein ziemlich polarisierendes Spiel. Das Capcom-RPG hält derzeit einen recht hohen Kritikerwert von Metacritic, durchschnittlich 87/100 auf allen Plattformen, während der User-Score mit 6,5/10 eine andere Geschichte erzählt. Zu sagen, dass einige dieses Spiel lieben und andere es schwieriger finden, es zu schätzen, ist vielleicht eine Untertreibung, etwas, das Director Hideaki Itsuno jetzt in einem kürzlichen Interview mit VGC kommentiert hat.

Itsuno, der zum ersten Mal seit seinem Ausstieg bei Capcom im letzten Jahr über das Spiel spricht, erklärt, dass die polarisierende Natur völlig in Ordnung ist, da er das Spiel für ein bestimmtes Publikum entworfen hat, nicht um von allen Fans geliebt zu werden.

Itsuno erklärt ausführlich: "Ich habe das Spiel nicht wie ein Nintendo-Spiel gemacht, um von allen Leuten gemocht zu werden, sondern für eine bestimmte Art von Publikum, also ist es normal, wenn einige Leute außerhalb dieser Zielgruppe das Spiel nicht mögen. Die Leute, die das Spiel genossen haben, haben es jedoch wirklich geliebt, die Details und die Arbeit zu schätzen gewusst. Ich bin sehr stolz darauf."

Der japanische Schöpfer drückte auch aus, dass er Capcom verlassen habe, weil er nicht mehr Devil May Cry und Dragon's Dogma Spiele machen wollte, sondern stattdessen die Gelegenheit nutzen wollte, einen neuen AAA-Titel für den Entwickler Lightspeed zu machen.