Dragon's Dogma 2 Der Direktor entschuldigt sich für die Wartezeit

Gute Spiele brauchen eine Weile, um sie zu entwickeln. Es ist eine einfache, manchmal irritierende Tatsache des Lebens, aber in den letzten Jahren haben wir gelernt, mit Verzögerungen umzugehen und mit dem Wissen, dass ein Spiel mindestens 5 Jahre im Ofen braucht.

Der Regisseur von Dragon's Dogma 2, Hideaki Itsuno, entschuldigte sich jedoch dafür, dass es über ein Jahrzehnt gedauert hat, bis wir eine Fortsetzung bekommen haben. In einer aktuellen Ausgabe des Play-Magazins (danke, GamesRadar) sprach er über seine ursprünglichen Pläne für eine Fortsetzung und darüber, dass sie viel früher herausgekommen wäre.

"Ich wollte wirklich in der Lage sein, eine Fortsetzung direkt nach der Veröffentlichung [des Originalspiels] zu machen, also tut es mir leid, dass ich alle so lange warten lasse", sagte er. "Ich bin so dankbar zu sehen, dass so viele Fans die Qualität des Spiels schätzen und es seit so vielen Jahren unterstützen. Dass die Fans das Spiel unterstützen - sowohl innerhalb als auch außerhalb von Capcom - ist definitiv etwas, das dazu beigetragen hat, das Projekt in Richtung Realisierung zu bringen."

Das Team hat die letzten zehn Jahre gut verbracht, vor allem, wenn es darum geht, alberne Ideen zu entwickeln, die man in das Spiel einbauen kann. "Wir hielten mehrtägige Sitzungen ab, in denen das Team Ideen für Dinge entwickelte, die im Spiel passieren könnten, und die lustigsten Ideen waren immer die, die die Leute hatten, wenn unsere Arbeit uns bis spät in die Nacht wach hielt." Itsuno fuhr fort. "Als wir diese Ideen tatsächlich umsetzen wollten, haben wir die Frage 'Können wir wirklich etwas so Dummes ins Spiel einbauen?' beiseite geschoben und so viele wie möglich davon eingebaut."

Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.