Dragon's Dogma 2 Creators haben keine Pläne für Multiplayer

Wenn es dir wie mir geht und du das originale Dragon's Dogma nicht gespielt hast, hast du wahrscheinlich gedacht, als du die drei Charaktere in den Trailern für die Fortsetzung auf der Karte herumlaufen sahst: "Wow, ich kann meine Freunde auf meine Abenteuer mitnehmen!"

Tut mir leid, aber das wird nicht passieren. Im Gespräch mit Automaton verriet Game Director Hideaki Itsuno, dass wir in der Fortsetzung keine Multiplayer-Elemente sehen werden. "Wir haben keine Form von Multiplayer für Dragon's Dogma 2 in Betracht gezogen", sagte er einfach. "Ich denke, Online-Spiele haben ihre guten Seiten, genauso wie Offline-Spiele ihre eigenen haben. Aber das Konzept des ursprünglichen Spiels bestand darin, unterhaltsame Gameplay-Elemente zu integrieren, die in herkömmlichen Offline-Spielen nicht zu finden sind, und gleichzeitig alle "Probleme" von Online-Spielen zu beseitigen. Das ist eine der grundlegenden Originalideen des ersten Spiels, von der ich nicht abweichen werde."

Es scheint, dass du dich nicht mit deinen Freunden, sondern mit NPCs in Dragon's Dogma 2 verbindest. Im ersten Spiel war Affinität ein wichtiger Aspekt, und diese Rolle wurde dieses Mal noch größer.

"Das ist fast der einzige Grund, warum wir das Spiel in eine offene Welt verwandelt haben. Es wird viele Ereignisse geben, die je nach Affinität eintreten oder nicht eintreten, und auch die Beziehungen zwischen den NPCs werden wichtig sein", sagte Itsuno. "Wenn du zum Beispiel deine Affinität zu den Eltern eines Kindes erhöhst, wird auch deine Affinität zu dem Kind zunehmen. Auf der anderen Seite können sich NPCs auch miteinander zerstreiten."