Dragon's Dogma 2 bietet 9 Minuten Spielspaß

HQ

Wir haben vielleicht noch nicht einmal ein Veröffentlichungsdatum für Dragon's Dogma 2, aber es sieht schon vielversprechend aus. Auf der Tokyo Game Show zeigte Capcom neun Minuten Gameplay, wobei der Direktor des Spiels, Hideaki Itsuno, auf das einging, was wir sehen.

Dragon's Dogma 2 zeigte seine vier Startklassen, auch bekannt als seine Basisberufe. Dies sind der Kämpfer, der Bogenschütze, der Dieb und der Magier. Du kannst diese Berufungen in fortgeschrittenen Berufen wie der Mystischen Speerhand und dem magischen Bogenschützen kombinieren. So wie es aussieht, bleibt jede Klasse geerdet und fühlt sich ähnlich an wie das Originalspiel.

Wir haben auch einige Kämpfe und Erkundungen gesehen. Da die Spielkarte viermal so groß ist wie das Original, scheint es, dass die Erkundung dieses Mal viel mehr Priorität haben wird. Schauen Sie sich den Deep Dive unten an und lassen Sie uns wissen, was Sie denken.