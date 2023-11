Dragon's Dogma 2 bekommt Ende dieses Monats einen Showcase

HQ

Capcom hat gerade einen Teaser für einen neuen Dragon's Dogma 2 Showcase gezeigt, der Ende dieses Monats stattfinden wird. Konkret findet der Showcase am 28. November um 13 Uhr PST oder um 21 Uhr GMT und 22 Uhr MEZ statt.

Der Showcase bietet 15 Minuten Gameplay, neue Informationen und mehr. Moderiert wird es von Regisseur Hideaki Itsuno und Produzent Yoshiaki Hirabayashi. Wir sind uns nicht sicher, was genau wir außer einem neuen Blick auf das Spiel erwarten können, aber es besteht die Möglichkeit, dass wir sogar ein Veröffentlichungsdatum sehen könnten.

Es ist mehr als 10 Jahre her, dass das ursprüngliche Dragon's Dogma veröffentlicht wurde, aber es sieht so aus, als würde die Fortsetzung sicherlich in vielen Aspekten verbessert werden, einschließlich der Tatsache, dass die Spielwelt viermal so groß ist wie die des ersten Spiels.

Was erhoffst du dir im Dragon's Dogma 2-Showcase?