Dragonkin: The Banished bietet Koop und Hack 'n' Slash

Der französische Publisher Nacon hatte am späten Donnerstag einen eigenen Showcase und eines der Dinge, die sie ankündigten, war Dragonkin: The Banished, das auch einen ersten Trailer bekam. In der offiziellen Beschreibung heißt es, dass wir "durch eine Welt wandern müssen, in der mächtige Drachen das Land verwüstet und böse Kreaturen hervorgebracht haben", und zwar als eine von vier Klassen; Barbar, Hexe, Ritter und Bogenschütze.

Es wird von Eko Software (Warhammer: Chaosbane) entwickelt und bietet Hack 'n' Slash-Koop für bis zu vier Spieler, und dem Video nach zu urteilen, scheint es sehr von Diablo IV inspiriert zu sein. Wir müssen jedoch bis zum nächsten Jahr warten, bevor wir herausfinden, ob das ein fairer Vergleich ist, da eine Premiere für 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X bestätigt wurde.