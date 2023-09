Dragonheir: Silent Gods Impressionen: Das nächste große mobile Rollenspiel?

Es ist durchaus üblich geworden, dass RPGs sowohl für PC als auch für mobile Systeme entwickelt werden. Das Genre kann sowohl für Maus und Tastatur als auch für Touchscreen-Steuerelemente geeignet sein, und vor allem in der Vergangenheit hat dies zur Entwicklung und Einführung von Diablo Immortal geführt, einem Spiel, das ich immer noch für einen der besseren mobilen Titel auf dem Markt halte, auch wenn es seine monetarisierten Dämonen hat. Aber der Grund, warum ich den Titel von Blizzard erwähne, ist, dass er sich sehr ähnlich anfühlte wie SGRA Studios Projekt Dragonheir: Silent Gods, ein Titel, den ich dieses Jahr auf der Gamescom etwa 20 Minuten lang testen konnte.

Die Demo, die ich erleben durfte, begann kurz in der Erzählung, was bedeutete, dass es sehr schwierig war, einen Überblick darüber zu bekommen, was vor sich ging. Fantasy-Jargon und -Begriffe wurden ständig herumgeworfen, was bedeutete, dass es nicht der einfachste Titel war, mit dem man sich im Sinne der Geschichte vertraut machen konnte. Aber das Gameplay auf der anderen Seite fühlte sich ziemlich intuitiv an, und nach ein paar Momenten mit viel Versuch und Irrtum fühlte es sich wie eine zweite Natur an, die Welt zu erkunden und den Kampf anzugehen.

Bei der Erkundung der offenen Welt führen die Spieler eine Gruppe von Charakteren aus einer isometrischen Perspektive über eine Karte, die sich im Vergleich zum Maßstab der Charaktere klein anfühlt. Denken Sie an Civilization und wie die Charaktermodelle vergrößert aussehen, um sicherzustellen, dass das Reisen über die große Weltkarte keine Ewigkeit dauert. In der Welt kannst du Truhen für Gold und andere hilfreiche Gegenstände plündern, um deine Charaktere zu verbessern, und andere Personen treffen, um zusätzliche Quests anzunehmen und dich auf das verzweigte Dialog-Erzählsystem einzulassen, und sogar mit Feinden in Kontakt kommen, was zu einer Kampfbegegnung führt.

Da ich die mobile Version von Dragonheir erleben durfte, wurde der Kampf so gespielt, dass man sein Team zunächst so auf einem Raster platziert, dass es die schwächeren Charaktere am besten schützt und die stärkeren darauf vorbereitet, den Schaden aufzufangen. Sobald der Platzierungsvorgang abgeschlossen ist, beginnst du den Kampf und von hier aus kannst du nur noch die Fähigkeit jedes Charakters aktivieren, wenn er den Angriff abgeschlossen hat. Bei offensiven Charakteren kann dies ein Angriff mit hohem Schaden auf einen Feind oder stattdessen ein Flächenangriff sein, und für unterstützende Charaktere könntest du stattdessen eine heilende Pfütze aktivieren oder die Verteidigung deines Teams erhöhen. Der Haupthaken an den Fähigkeiten ist, dass bei der Aktivierung eines Würfels ein 20-seitiger Würfel geworfen wird und die Seite, auf der er landet, die Stärke der Fähigkeit bestimmt (wobei 20 das Maximum und 1 ein kritischer Fehler ist).

Es gibt klare Dungeons & Dragons-Einflüsse in diesem Spiel, und für das, was es wert ist, tanzt Dragonheir auch mit der Komplexität dieses Tabletop-Titels. Auf der einen Seite sind die Kernprämissen des Spiels sehr einfach zu verstehen, auf der anderen Seite gibt es viele zusätzliche RPG-Elemente und Anpassungsangebote, die die Herausforderung, diesen Titel schnell verstehen zu können, erheblich erhöhen. Und all dies kommt zu dem monetarisierten Angebot hinzu, das, soweit ich sehen konnte, Möglichkeiten beinhaltet, Premiumwährungen auszugeben, um neue Charaktere freizuschalten, die Sie Ihrem Team hinzufügen können.

Während mich also die Größe und die Feinheiten von Dragonheir überrascht haben, denke ich, dass es sich lohnt, das Ausmaß des Monetarisierungsangebots abzuwarten, bevor man ein festes Urteil über dieses Spiel fällt, wie es bei vielen Spielen der Fall ist, die auch auf der mobilen Plattform debütieren. Sicher, die Kämpfe sind spannend, die Versatzstücke spannend, die Welt vollgepackt mit Inhalten und die Grafik ziemlich gut für ein Handyspiel - es gibt wirklich viel, worauf man sich freuen kann. Aber wenn das Spiel auch dadurch definiert wird, wie viel Geld man hineinpumpt, dann ist es eine andere Geschichte, also bleibe ich vorerst vorsichtig optimistisch, was Dragonheir: Silent Gods angeht.