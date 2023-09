Dragonbane Tabletop-RPG-Rezension

HQ

In vielerlei Hinsicht fühlt sich das Rollenspiel für mich persönlich wie eine vergangene Ära an. Ein Echo von etwas, das ich während des größten Teils der Junior High School und High School getan habe. Entweder saßen wir in der Garage meiner Eltern, trafen uns bei jemandem, der das Haus bereits verlassen hatte, und irgendwann mieteten wir sogar ein Zimmer mitten im Wald für ein paar Tage und Nächte mit fantastischem Spielen. Rollenspiele waren eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und den Teenagergedanken an die Schule und alles andere, worum es im Leben in den Neunzigern ging, zu entfliehen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und war in vielerlei Hinsicht verdammt nerdig.

Mutant, Neotech, Western, Chock, Eon, Star Wars...? Die Liste der Rollenspiele, die ich seit Hunderten von Stunden erlebt und gespielt habe, ist lang. Alle sind mit so vielen Erinnerungen verbunden. Aber nichts mehr als Drakar och Demoner, oder Dragonbane auf Englisch.

Die Version, die ich nach Hause gebracht habe, ist die elfte Auflage. Die erste kam 1982 und mit der vierten Auflage, die 1987 erschien, tauchte ich selbst einige Jahre nach ihrer Veröffentlichung in diese Welt ein. Die grüne Box ist ein Synonym für eine extreme Menge an Erinnerungen. Orks, Elfen, Zwerge und vor allem: die wichtige Rolle des Spielleiters zu übernehmen, wurde zu einem großen Teil meines Interesses, zusammen mit all den Fantasy-Büchern, die ich verschlungen habe. Das war eine Rolle, die ich als Spielleiter wirklich angenommen und sehr ernst genommen habe. Daher war es ganz nett, als ich nach der High School eine neue Gruppe von Spielern kennenlernte, die bereits einen hatten, und stattdessen einen Charakter erstellen und von der anderen Seite des Tisches aus an dem Abenteuer teilnehmen konnten. Es ist auch hauptsächlich in der Rolle des Spielleiters, dass Sie normalerweise das Regelbuch erhalten und sich damit vertraut machen, und viele Tage des Lesens sind in der Regel erforderlich, um alle Informationen zu lernen.

Trotz all dieser Neugier ist es jetzt 2023 und das Paket von Free League, die seit 2021 Dragonbane besitzt, ist ein mächtiges. Der Fokus liegt natürlich auf der schweren, schönen und gut gefüllten Basisbox, aber wir haben ein paar zusätzliche Goodies, die ihr separat kaufen könnt. Ein Spielmeisterbildschirm aus Pappe, schnelle Regeln für diejenigen, die sich nicht die Mühe machen können, sich mit dem viel ausführlicheren Regelwerk vertraut zu machen (oder einfach nur eine praktische Möglichkeit haben, etwas Bestimmtes nachzuschlagen) und es gab auch ein paar zusätzliche Würfel.

Free League entschied sich, Kickstarter zu nutzen, um das Projekt mit einer Neuauflage zu realisieren. Sie setzten sich ein Ziel von 100.000 SEK, am Ende kamen sie auf insgesamt 7,6 Millionen und wir können uns bei der riesigen Summe und den über 11.000 bedanken, die dazu beigetragen haben, dass die Box so voll und gut produziert ist.

Bevor wir in den gesamten Inhalt eintauchen, ist es vielleicht gut, eine kurze Zusammenfassung dessen zu haben, was Rollenspiele sind. Kurz gesagt, es ist eine Geschichte, die von einem Spielleiter einer Gruppe von Spielern präsentiert wird. Sie haben einen Rollenspielcharakter und treffen Entscheidungen in der Geschichte. Fertigkeiten und Eigenschaften stehen auf ihrem Blatt und Würfelwürfe (vorzugsweise versteckte zum Eintauchen) werden gemacht, um zu sehen, ob es dir gelingt, eine deiner Fähigkeiten einzusetzen, oder wenn es zu einem Kampf kommt. Wenn Sie möchten (aber es ist nicht notwendig) gibt es auch einen Spielplan und kleine Figuren, um die Umgebung darzustellen, und es sieht dann eher wie ein klassisches Brettspiel aus. Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile – es kann einfacher sein, sich einen Überblick zu verschaffen, und kann zum Beispiel gezeigt werden, wie ein Labyrinth oder eine Höhle aussieht. Aber wir haben fast immer ohne visuelle Hilfsmittel gespielt und die Geschichte in den Mittelpunkt gestellt. Es ist wichtig, einen Spielleiter zu haben, der mit dem Rollenspiel und seinen Regeln vertraut ist, aber es ist noch wichtiger, dass es eine stabile Geschichte gibt, die die Rollenspieler erleben können. Es ist auch von zentraler Bedeutung, eine Gruppe engagierter Spieler zu haben, aber wie ernsthaft Sie sich in das Spielen Ihres Charakters einbringen, kann variieren, und oft lebt eine Gruppe von Dynamik und verschiedenen Arten von Rollenspielern. Meist sind es Freunde, die sich treffen und man merkt schnell, was für ein Spieler jeder ist. Wenn Sie es jedoch schaffen, eine fesselnde Geschichte zu erstellen, entweder allein oder als Teil einer größeren Kampagne, haben Sie etwas Gutes, auf dem Sie aufbauen können.

Denn im Kern ist die Geschichte alles, was ich mit Rollenspielen verbinde. Als stabiles Fundament gibt es ein dickes Regelwerk, das natürlich sehr gut ist, wenn man sich, vor allem als Spielleiter, damit vertraut macht, also werden wir das zuerst ansprechen. Viele Rollenspiele haben das Format, in dem alles in einer Schachtel geliefert wird, vollständig aufgegeben, aber Free Leauge gibt uns eines, in dem alle Inhalte ordentlich gesammelt sind. Das Regelbuch ist ein geheftetes Buch von 122 Seiten, detailliert mit vielen schönen Illustrationen. Es ist ein Lesevergnügen für Interessierte, und alles ist klar und gründlich beschrieben. Die Box enthält auch eine Kampagne in einem Booklet von 116 Seiten. Eine komplette Kampagne mit elf verschiedenen Abenteuern, die ihr als Gruppe bis zum letzten Abenteuer im Buch in Angriff nehmen könnt. Es ist auch möglich, hier ein Abenteuer auszuwählen und es als eigenständiges Spiel zu spielen.

Die Box enthält außerdem eine Karte, eine Rollenspielform, Pappfiguren mit kleinen Plastikteilen zum Befestigen und zwei Kartenstapel. Die Karten sind eine visuelle Hilfe, die ich zu schätzen weiß. Unter anderem gibt es solche für Schätze und es macht mehr Spaß, einen zu haben, als auf ein Blatt Papier zu schreiben, dass man zum Beispiel Goldmünzen gefunden hat. Um dann durch das Regelbuch zu blättern und einen Teil seines Inhalts zu erhalten, werden viele schöne Illustrationen angeboten, man kann sich mit der technischen Funktionsweise vertraut machen und gleichzeitig lernen, was für ein System Drachen und Dämonen verwenden.

Es geht durch alles, von der Erstellung eines Charakters. Du wählst deine Rasse, die sich auf Mensch, Halbling, Zwerg, Elf usw. bezieht. Dann kommst du in deine Klasse, in der alles von Barde, Jäger, Magier und Dieb zu finden ist. Ein langer Abschnitt befasst sich mit dem Kampf und auch die Magie bekommt mehrere Seiten. Am Ende des Buches gibt es ein Kapitel namens "Beastarium", das sich mit den Monstern beschäftigt, die die Welt bewohnen. Neben denen im Rollenspieltitel gibt es Ghule, Greifen, Harpyien, Riesen und mehr. Alle mit Beschreibungen und Tabellen ihrer Eigenschaften. Es gibt viele Tabellen, und es ist gut, schnell nachschlagen und sie als Hilfsmittel verwenden zu können. Das Buch ist in Abschnitte unterteilt, so dass es einfach ist, schnell nach einer bestimmten Regel zu suchen.

Der Inhalt ist in Ordnung, aber wenn ich etwas Kleines zu beanstanden hätte, hätten ein Spielleiterbildschirm und das Schnellstartregelheft enthalten sein können. Zumindest letzteres oder eine einfachere Version des Bildschirms. Hier würde ich mir wohl nur einen selbstgebauten Bildschirm für den Spielleiter besorgen, obwohl der zu kaufende auf der Innenseite viele Werkzeuge und auf der Vorderseite eine sehr schöne Illustration hat.

Die Tatsache, dass das Basispaket in einer Box geliefert wird, fühlt sich luxuriös an in einer Zeit, in der viele Rollenspiele ein Buch sind, das man kaufen und dann alles extra kaufen muss. Der einzige Nachteil, den ich sehen kann, ist, dass Sie den Inhalt nicht selbst anpassen können, wie wenn Sie Dinge lose kaufen, aber gleichzeitig ist es ein wahnsinnig erschwingliches Paket. Alles atmet auch Qualität, ist auf genau die richtige Weise tiefgründig, hat begleitende Würfel und vorgefertigte Charaktere, falls jemand keine eigenen erstellen möchte. Die Tatsache, dass es auch mit einer riesigen Kampagne in einem Heft geliefert wird, das ein paar Seiten dicker ist als das Regelbuch, ist ebenfalls fantastisch und nachdem man sich die Abenteuer durchgelesen hat, die es bietet, besteht kein Zweifel, dass es auch viel Raum für einen Spielleiter gibt, um seine eigene Fantasie zu entwickeln. aber gleichzeitig etwas Größeres haben, auf das man sich stützen kann.

Unabhängig davon, ob Sie bereits Erfahrung und Wissen mit diesem Rollenspiel haben oder erst jetzt damit beginnen, hat Fria Ligan eine Edition geschaffen, die sich in jeder Hinsicht wie ein Echo früherer Editionen anfühlt, sich aber auch modernisiert und schön poliert anfühlt. Dragonbane ist in jeder Hinsicht ein echter Klassiker für diejenigen von uns, die sich zuvor mit dieser Art von Unterhaltung beschäftigt haben, funktioniert aber genauso gut als Tor zu einer absolut fantastischen Welt. Als Rollenspiel lässt es sich von vielen der besten des Fantasy-Genres inspirieren und sammelt alle Inhalte in einer wirklich schönen und reichhaltigen Schatztruhe.

Punktzahl: 9