Dragon Quest XI S kehrt mit einer dauerhaften Preissenkung in den Nintendo eShop zurück

Für viele ist das Warten auf Dragon Quest XII schwer zu ertragen, aber für viele andere ist es eine kostbare Zeit, um sich mit den besten Teilen der vorherigen Teile der Serie zu beschäftigen. Vor allem die neueren, wie Dragon Quest III HD-2D Remake und das bisher letzte nummerierte Hauptspiel, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Letzterer hatte die Fans verblüfft, indem er Anfang Februar ohne Vorwarnung aus dem eShop verschwand, aber jetzt ist er zur Erleichterung vieler und mit einer Überraschung für potenzielle Käufer zurückgekehrt: einem dauerhaften Rabatt auf den offiziellen Preis.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition kostet jetzt £34.99/€39.99, wie der offizielle Account des Spiels in den sozialen Medien bekannt gab. Eine großartige Gelegenheit, diesen Klassiker in die Hände zu bekommen. Während sich dieser Rabatt im Nintendo eShop widerspiegelt, ist es wahrscheinlich, dass Sie das Spiel auf dem physischen Markt auf anderen Plattformen, wie z. B. PS4, noch günstiger finden werden. Wo auch immer du bist, gib Dragon Quest XI, einem hervorragenden JRPG, eine Chance.