Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age kommt Ende des Jahres für Xbox, PS4 und PC

Laut Gematsu hat Publisher Square Enix heute aktuelle Verkaufszahlen von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age veröffentlicht. Weltweit seien über 5,5 Millionen...

Dragon Quest XI liefert vier Millionen Kopien aus

am 8. November 2018 um 08:06 NEWS. Von Stefan Briesenick

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age hat sich 2017 unfassbar gut in Japan geschlagen und konnte dort in nur zwei Tagen über zwei Millionen Exemplare verkaufen. 15...