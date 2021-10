Dragon Quest X Offline in Japan datiert, Square Enix bestätigt Erweiterung

Square Enix wird Dragon Quest X Offline Ende Februar in Japan veröffentlichen, das haben wir am Wochenende auf der TGS 2021 erfahren. Die Japaner haben weiterhin keine Pläne, das Spiel auch für den internationalen Markt verfügbar zu machen, deshalb wird das Thema bei uns weiterhin keine Rolle spielen. Da der Titel allerdings auf PC, Playstation-Konsolen und Nintendo Switch erscheint, ist es nicht völlig abwegig, dass wir Europäer irgendwann doch eine lokalisierte Version in die Hände bekommen könnten.

Die Entwickler haben abgesehen vom japanischen Erscheinungsdatum bekanntgegeben, dass Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes in dieser speziellen Version eine massive Erweiterung beiliegen wird, die anscheinend eine ähnliche Geschichte wie das Basisspiel erzählen wird. Das ursprüngliche Dragon Quest X erschien in Japan 2012 auf der Wii, von wo aus es schließlich auf Wii U, PC, PS4 und Nintendo 3DS portiert wurde.