Dragon Quest X bekommt einen KI-Charakter, der von Google Gemini angetrieben wird

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Der Einsatz von KI im Gaming ist weiterhin ein heiß diskutiertes Thema. Die meisten Menschen wissen wahrscheinlich, dass es bleiben wird, glauben aber, dass es auf eine Weise genutzt werden sollte, die tatsächlich Wert schafft und die Effizienz steigert, anstatt so weit zu übergehen, dass die fertigen Produkte diesen menschlichen Touch vermissen und als generischer KI-Müll wirken.

Die japanische Finanzzeitung Nikkei berichtet jedoch nun, dass Square Enix sich darauf vorbereitet, Googles generative KI Gemini im Online-Rollenspiel Dragon Quest X Online zu implementieren, wo sie die Form eines von KI gesteuerten "Chatty Slimey" annehmen wird. Nikkei schreibt (übersetzt mit Google Translate):

"Zwillinge erscheinen als interaktiver Charakter, der mit Spielern kommunizieren kann. Es generiert automatisch Antworten an die Spieler, indem es Sprache, Texteingaben und den Spielbildschirm erkennt."

Die Idee ist, dass dieser Schleimige dir auf verschiedene Arten helfen kann, aber nur bei Angelegenheiten rund um Dragon Quest X, und es wird Grenzen geben, worüber du sprechen darfst:

"Neben der Teilnahme an Gesprächsinteraktionen gibt Slimey auch Ratschläge, um den Spielern beim Fortschritt im Spiel zu helfen.

Das Spiel reagiert nicht auf Informationen oder Fragen zur realen Welt draußen. Gespräche mit anderen als deinem eigenen Freund werden nicht aufgezeichnet oder öffentlich gemacht. KI-Kontrollen wurden implementiert, um unangemessene Reaktionen zu verhindern. Wir rekrutieren derzeit Teilnehmer für den Beta-Test (Testversion) bis zum 30.."

Takashi Anzai, der für die Entwicklung und den Betrieb von Dragon Quest X verantwortlich ist, sagt, es werde so sein, als würde man mit anderen spielen wie damals als Kind, und glaubt, dass es Neulingen zugutekommen wird:

"So wie damals, als du als Kind mit deinen Freunden gespielt hast, wird es zu deinem persönlichen Begleiter. Neue Spieler werden sich nicht allein fühlen."

Was hältst du von diesem Konzept?