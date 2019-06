Dragon Quest Walk bringt Square Enix' Monster in reale Welt

Square Enix' Dragon-Quest-Reihe ist eine der beliebtesten RPG-Serien aus Japan und der Entwickler hat gestern ein neues Spiel der Marke für Android und iOS angekündigt. Das Spiel heißt Dragon Quest Walk und wird noch 2019 in Japan an den Start gehen. Eine Beta-Phase mit ausgewählten Teilnehmern findet ab dem 11. Juni statt, wer den Weg alleine findet, kann sein Glück auf dieser Webseite versuchen und sich registrieren.

Der Titel imitiert Niantic Labs' Pokémon Go und lässt seine Spieler über unsere Erde wandern, um spezielle Elemente in der RPG-Welt freizuschalten. Wir dürfen uns mit Charakteren unterhalten und unterwegs natürlich auch an Kämpfen teilnehmen. Dragon Quest Walk wird Quests bieten, die an Sehenswürdigkeiten in der realen Welt gekoppelt sind. Bislang sind leider lediglich Details für die japanische Infrastruktur bekannt. Mit den gewonnenen Errungenschaften dürfen wir einen virtuellen Raum ausbauen und dekorieren.

Der Lead Producer von Dragon Quest, Yuu Miyake, fügte bei der Ankündigung hinzu, dass das Team noch nicht bereit sei, Dragon Quest XII offiziell zu enthüllen. Daran gearbeitet werde aber bereits. Passt Dragon Quest Walk in euer Schema als mobiler Spieler?

You watching Werbung

Quelle und danke für die Übersetzung: Gematsu.