Dragon Quest VII Reimagined: Wie man Demo-Daten ins vollständige Spiel überträgt und wie man Maribels Sonnenlichtkleid erhält

Wie so oft bei Square Enix und JRPGs im Allgemeinen bietet die Dragon Quest VII Reimagined Demo mehrere Stunden Spielzeit, damit Veteranen die Unterschiede entdecken und Neulinge sich mit der wunderschönen Welt vertraut machen können (und übrigens mit einem klaren Werbeziel). Man kann die Demo von Anfang an mehr als fünf Stunden spielen, die die gesamte Einführung in Pilchard Bay, die ersten Abenteuer mit Kiefer in Estard Castle und die erste Flucht mit Maribel in den Tebras-Wald und dann nach Ballymolloy umfasst, um die ersten roten und grünen Spielfragmente zu erhalten.

Von hier an, oder selbst wenn du etwas früher aufgehört hast, wenn du das vollständige Spiel Dragon Quest VII Reimagined bekommst, fragst du dich, was du tun musst, um dein Spiel auf der Konsole fortzusetzen, und ob das Extras bedeutet.

Die grundlegende Antwort ist, dass du nichts Besonderes tun musst, aber du musst wissen, wie es funktioniert, falls du Probleme hast. Und ja, du bekommst eine schöne Belohnung dafür, dass du die Demo spielst.

Zunächst einmal sollte man bedenken, dass dieser Prozess nur auf derselben Hardwareplattform (PC oder Konsole) gültig ist, da Square Enix kein übergeordnetes System implementiert hat, das es den Nutzern erlaubt, sich zu registrieren und zu übertragen. Wenn das Spiel einen gespeicherten Spielstand aus der Demo erkennt, erscheint diese Meldung sofort beim Öffnen:

"Dragon Quest VII Reimagined Speicherdaten wurden erstellt!"

Als Nächstes wählen Sie im Abenteuerlog-Bildschirm statt eines neuen zu erstellen "vom Demologbuch fortsetzen". Die Nachricht besteht buchstäblich darauf: "Ein Demo-Abenteuerlog wurde entdeckt. Wählen Sie "Vom Demo-Log fortsetzen", um vom selben Punkt im vollständigen Spiel aus weiterzuspielen."

Mal sehen, wie wir die Belohnung bekommen. Da du höchstwahrscheinlich vor einem Priester (in einer Kirche oder ähnlichem) erscheinen wirst, fordert das Spiel dich auf: "Gehe zu 'Spezielle Belohnungen sammeln', um dein Geschenk zu erhalten. Möchtest du jetzt gehen?" Hier kannst du direkt auf das Menü zugreifen, um das Day Off Dress (1) für Maribel als Geschenk und als Dankesnachricht vom Team zu finden. Und wie kann ich das Aussehen ändern? Charaktere mit mehreren Outfits (beachte, dass das nichts mit ihrer Rüstung und anderer Ausrüstung zu tun hat, sondern nur ästhetisch), können ihr Aussehen ändern, indem sie den rechten Stick im "Gruppen"-Menü drücken, aber natürlich ist das nur mit Personen mit erweiterter Garderobe möglich.

Maribel sieht so hübsch aus! Schließlich sehen Sie Ihren neuen Gegenstand auch im Status-/Gruppenmenü auf dem Bildschirm 'System' unter 'Sonderbelohnungen erhalten' als 'Dragon Quest VII Reimagined Demo Rewards' aufgeführt. Wir haben das Gefühl, dass hier weitere Zusatzinhalte als DLC erscheinen werden!

