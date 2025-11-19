Dragon Quest VII Reimagined Vorschau: HD-2D tritt in diesem großartigen Remake in den Hintergrund

Die Dragon Quest -Reihe ist faszinierend, weil sie in vielerlei Hinsicht der Vorläufer des JRPGs war, der den Grundstein für so viele weitere legte, die folgen konnten. Jahrelang in den 80er, 90er und 2000er Jahren war Dragon Quest weiterhin ein großer Erfolg und brachte unzählige Teile auf verschiedenen Plattformen heraus, doch dann, wie bei allen modernen Spielen, begann der Veröffentlichungsrhythmus nachzulassen, was es konkurrierenden Serien ermöglichte, aufzusteigen und ihren Thron zu beanspruchen. Ende 2025, wenn man den durchschnittlichen Spieler fragte, wann er zuletzt ein Dragon Quest -Spiel gespielt hat, wäre die Antwort wahrscheinlich entweder ein Spin-off wie die Builders -Reihe oder vielleicht sogar die ausgezeichneten HD-2D Remakes. Der Punkt ist, dass das Wesen und das Wunder von Dragon Quest in gewisser Weise verloren gegangen sind.

Glücklicherweise tut Square Enix etwas dagegen, indem es seinen älteren Titeln neues Leben einhaucht, und im Sinne dessen finden wir Dragon Quest VII Reimagined. Jetzt wissen wir, was du denkst: "Schon wieder ein HD-2D-Remake?" Nein, dieses Spiel ist eher die Art von Dragon Quest, mit der du vertrauter bist, wenn du die JRPG-Reihe in den letzten 20 Jahren oder so verfolgt hast. Es ist 3D, es zeigt stilisierte, aber erkennbar menschliche Charaktere und spielt sich aus isometrischer Perspektive, alles um als Medium zu dienen, um die großartige Geschichte dieses Spiels nachzuerzählen, das bereits im Jahr 2000 debütierte. Wenn du also nicht viel an diesem Spiel kennst, keine Sorge, du bist nicht allein.

Wenn Sie sich an das Original erinnern, fragen Sie sich vielleicht, warum Square Enix nicht erneut den Weg des HD-2D-Remakes eingeschlagen hat, da es dem Spiel gepasst hätte. Nach fast zwei Stunden Dragon Quest VII Reimagined kann ich mit guter Autorität sagen, dass der Wechsel zu einem 3D-Remake in vollem Maßstab willkommen ist – nicht weil der HD-2D-Stil nicht fantastisch ist, sondern weil ein bisschen Abwechslung immer geschätzt wird. Und in dieser Hinsicht würde ich auch sagen, dass dies ein wirklich wunderschön gestaltetes Remake ist, das einem klar macht, warum dieDragon Quest visuelle Ästhetik des verstorbenen und großartigen Akira Toriyama weiterhin herausragt.

Wie auch immer, zum Gameplay. Dies ist ein Remake, aber auch ein sehr vertrautes Beispiel für ein JRPG und ein Dragon Quest -Spiel. Man wird in kleine, dioramaähnliche Levels eingeteilt und verbringt viel Zeit damit, mit Einheimischen und Questgebern zu kommunizieren und zu sprechen, um die größere Handlung zusammenzusetzen. Die große Mehrheit der weniger wichtigen Dialogoptionen wird in Form von Text präsentiert, den man lesen muss, aber die bedeutenderen Handlungspunkte werden durch starke Darstellungen eines vielfältigen Ensembles gesprochen. Das ist ein großer Vorteil für die Erzählung und sorgt dafür, dass man viel mehr in die Gesamtgeschichte eintaucht, die das Spiel vermitteln möchte.

Darüber hinaus sprechen wir von einem ziemlich vertrauten JRPG in seinem Gameplay-Setup. Es gibt Dungeons zu erkunden, mit mehreren Ebenen voller Gegner zum Bekämpfen sowie Geheimnissen und Leckereien zum Sammeln. Man wandert durch jedes der kleinen Level und bewegt sich über Treppen durch die Ebenen des Dungeons, wobei jeder Dungeon verschiedene mögliche Wege bietet, um Truhen mit nützlichen Gegenständen zu finden. Wenn du bereit für einen Kampf bist, kannst du dich entweder von hinten an einen Gegner heranschleichen, um ihn zu überraschen und den Kampf vorne zu beginnen, oder wenn du den Fokus verlierst, könnte ein Gegner dasselbe tun, sodass wir uns im rundenbasierten Kampf wiederfinden.

Wenn du schon einmal ein JRPG oder sogar ein Dragon Quest Spiel gespielt hast, wirst du dich sofort wie zu Hause fühlen. Dein Team besteht aus verschiedenen Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Spielstilen, und du kannst entweder jeden Verbündeten aus deinem eigenen Antrieb befehligen oder eine Tactics -Mechanik verwenden, um sie auf eine bestimmte Weise handeln zu lassen. Vielleicht möchtest du einen unterstützenden Charakter, der einfach Verbündete heilt und bufft, oder vielleicht einen Charakter mit wenig Mana, um Energie zu sparen, und beides sind Tactics, die du vor Beginn eines Kampfes einsetzen kannst. Ebenso kann man für diejenigen (wie mich), die die Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes haben, die Kampfgeschwindigkeit so anpassen, dass jede Runde und jeder Angriff viel schneller abläuft, oder umgekehrt, wenn man den Kampf genießen möchte. Dann folgen Kämpfe, in denen du mit einfachen Treffern angreifen kannst, die keinen Ressourcenaufwand erfordern, dich verteidigen, um den Schaden eingehender Treffer zu verringern, Gegenstände verbrauchen, um dein Team gesund zu halten, oder Fähigkeiten und Fähigkeiten nutzen, um magische Zauber und Angriffe zu wirken. Das Ziel ist einfach, jede Gegnerreihe mit möglichst geringem Einfluss auf dein Team zu besiegen, und der beste Weg ist, auf die Elementtypen und die Auswirkungen jedes Angriffs auf jeden Gegner zu achten. So kannst du großen Schaden mit minimalen Kosten verursachen und idealerweise einen Kampf gewinnen, bevor ein Gegner zurückschlagen kann.

Es ist kein Kampfsystem, das dich mit einzigartigen Mechaniken überraschen oder überraschen will, sondern rundenbasierter Kampf, wie du ihn kennst und liebst, und dank der einstellbaren Kampfgeschwindigkeit und der einfachen Benutzeroberfläche ist es ein sehr erfüllender Prozess, Gegner zu bekämpfen und zu besiegen. Natürlich wirst du für deine Aktionen oft in Form von Erfahrung belohnt, die deine Helden im Laufe der Zeit im Level steigern und ihre Kernattribute verbessern, aber nach meiner Erfahrung mit DQVII Reimagined ist das kein schneller Prozess und du wirst viel Zeit damit verbringen, das Potenzial deiner verschiedenen Charaktere zu verbessern.

Ja, es gibt also reguläre Gegner, die wie zerdrückte Monster aussehen, und dann gibt es auch mächtige und schwer zu besiegende Bosse. In der Vorschau-Session hatte ich das Privileg, zwei Beispiele zu sehen, eines davon war ein unglaublich harter Steinkopf, bekannt als Glowering Inferno, bei dem man abwarten musste, bis er wütend wurde, um ernsthaften Schaden zu verursachen, wobei man auch noch harte Angriffe riskieren konnte. Das Geheimnis war, unterstützende Fähigkeiten und Bewegungen einzusetzen, solange es im Grunde unsterblich war, um sich auf eine Schadensphase vorzubereiten, in der man angreifen konnte, ohne die Konsequenzen zu fürchten. Was das zweite Beispiel angeht: Das war ein Seeungeheuer namens Gracos, das die Welt in einer gewaltigen Flut ertränkt hatte, und das war ein traditionellerer Bosskampf, bei dem man hauptsächlich auf seinen sich ändernden Elementarstatus achten musste, um das Beste aus seinen Angriffen herauszuholen. Beide waren gute Beispiele für Bossbegegnungen, und ganz typisch Dragon Quest waren keine leicht zu überwinden...

Da sich die Vorschau-Session hauptsächlich darauf konzentrierte, zwei verschiedene Dungeons zu erreichen, um diese Bosse zu erreichen, kann ich nicht viel weiter zum weiteren Erlebnis hinzufügen, aber ich kann dir sagen, dass es eine Oberwelt gibt, um dich leichter zwischen den verschiedenen interessanten Punkten der Welt zu bewegen, und sie wird auch im Peak Dragon Quest -Stil serviert, in dem du einen übergroßen Humanoiden in einer physischen offenen Umgebung spielst.

In vielerlei Hinsicht ist Dragon Quest VII Reimagined genau das, was ich von einem weiteren Dragon Quest -Remake erwartet hätte, aber gleichzeitig bin ich damit völlig einverstanden, denn das Originalspiel ist von so hervorragender Qualität, dass ein grafisches, UI- und modernisiertes Update genug war, um wieder relevant zu werden. Es scheint, als hätte Square Enix s Versuch, seine Dragon Quest -Reihe neu zu machen, einen weiteren Hit gehabt.