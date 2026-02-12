Dragon Quest VII Reimagined verkauft sich bei Veröffentlichung fast eine halbe Million Einheiten in Japan

HQ

Dragon Quest ist eine beliebte Spielereihe in Japan. Mit der Veröffentlichung von Dragon Quest VII Reimagined letzte Woche wurde erwartet, dass es im Land der aufgehenden Sonne ein Hit wird, und so ist es auch gewesen. In der ersten Woche auf dem japanischen Markt wurden fast eine halbe Million Exemplare verkauft. Konkret wurden 456.552 Einheiten verkauft, die wie folgt aufgeteilt sind:



Switch – 177.653



Schalter 2 – 160.101



PS5 - 118.798



Obwohl es sich auf diesen drei Plattformen sehr gut verkauft hat (die schlechte Xbox-Version wurde vom japanischen Publikum völlig ignoriert), ist klar, dass Nintendo-Plattformen die bevorzugte Wahl der Japaner sind. Nicht einmal die berüchtigten Game Key Cards konnten verhindern, dass sich die Nintendo Switch 2-Version fast so gut verkauft wie die Switch-Version und die PS5-Version um fast 50.000 Exemplare übertrifft.

Vielleicht bist du gerade nicht in Japan, aber wenn du das Spiel hast, solltest du dir vielleicht unseren Guide ansehen.

Auf welcher Plattform hast du Dragon Quest VII Reimagined ?