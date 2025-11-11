Dragon Quest VII Reimagined im neuen Trailer gezeigt

HQ

Nächstes Jahr ist es an der Zeit, in die fantastische Welt von Dragon Quest zurückzukehren, wenn das siebte Spiel der Serie ein richtiges Remake erhält. Dragon Quest VII Reimagined ist nicht nur eine visuell aktualisierte Version des Rollenspiels, sondern die Geschichte wurde überarbeitet, die Kämpfe sind zugänglicher und schneller geworden, und wir können auch ein völlig neues Ende erleben, abhängig von den Entscheidungen, die du während des Abenteuers triffst.

Während des heutigen Sony-Events wurden wir mit einem brandneuen Trailer für das epische Abenteuer von Hero, Kiefer, Maribel, Ruff, Aische und Sir Mervyn verwöhnt, den ihr euch unten ansehen könnt. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 und Xbox Series S/X.