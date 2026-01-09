Dragon Quest VII Reimagined Demo-Eindrücke

HQ

Wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk kam Dragon Quest VII Reimagined vorgestern in Form einer Demo für PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC, um unseren Appetit vor der Veröffentlichung am 5. Februar zu wecken.

Diese Demo ermöglicht es uns, die ersten Abschnitte dieses großartigen Abenteuers zu spielen, die ungefähr die ersten drei Stunden der Geschichte abdecken, mit der Möglichkeit, unseren Fortschritt auf die endgültige Version des Spiels zu übertragen. Sie unterscheidet sich von der Demo, die Square Enix uns letzten November ausprobieren ließ, sodass du dir die ersten Eindrücke mit DQVIIR anschauen kannst, um noch mehr Details zu entdecken, falls du das damals noch nicht getan hast.

Dies ist somit eine Demo für alle Zielgruppen, und ich habe sie auf jeden Fall genossen. Dank dieses ersten Vorgeschmacks auf alles, was diese "Neuinterpretation" von Dragon Quest VII zu bieten hat, können wir uns mit dem Kampfsystem, der Geschichte und dem Missionsverlauf sowie mit den Rätseln und Herausforderungen vertraut machen, die wir im Endprodukt erwarten werden. Meine Eindrücke von dieser Demo sind sehr positiv; Es ist ein sehr guter erster Vorgeschmack auf alles, was das finale Spiel zu bieten hat.

Was am meisten heraussticht, ist der künstlerische Stil und das visuelle Finish des Spiels. Grafisch ist es einfach wunderschön, mit Szenen, die aussehen, als kämen sie direkt aus einem Diorama, und realistischen Elementen, meisterhaft mit dem charakteristischen Design des beliebten Akira Toriyama vermischt. Dies verlässt den Pixel-Art-Stil des Originalspiels von der ersten PlayStation im Jahr 2001 und hebt sich vom cel-shaded-Remake ab, das 2013 in Japan und 2016 in Europa und Amerika auf dem Nintendo 3DS erschien: Fragments of the Forgotten Past. Es setzt auch einen neuen Präzedenzfall für Remakes der Dragon Quest-Reihe, da Dragon Quest I-II-III kürzlich als HD-2D-Remakes im Stil der Octopath Traveler-Reihe veröffentlicht wurden. Auf persönlicher Ebene muss ich zugeben, dass ich nach der Ankündigung dieses Spiels die Charaktermodelle schlichtweg hässlich fand, aber nachdem ich diese Demo ausprobiert hatte, wurde mir klar, dass ich falsch lag; Sie funktionieren sehr gut und sehen in Bewegung großartig aus, besonders im Handheld-Modus auf der Nintendo Switch 2, als würde man sie in einer kleinen Box mit Fenster mit sich herumtragen.

Was die Fortschrittsstruktur betrifft, gibt es verschiedene Qualität-von-Nutzen-Elemente, um zu verhindern, dass Spieler sich verlaufen, wie zum Beispiel Zugang zu einer Karte, die interessante Punkte zur Weiterentwicklung der Geschichte anzeigt, oder einen Schwierigkeitsgrad, mit einem "Einfachen Modus" sowie die Möglichkeit, verschiedene Elemente an jeden Spielstil anzupassen. Das Kampfsystem ist rundenbasiert, wie wir es in traditionellen Titeln der Reihe gewohnt sind. Wir können Feinde und Verbündete jederzeit sehen, und es wurde große Sorgfalt bei den Angriffsanimationen und Monsterreaktionen geboten. Außerdem gibt es ein Jobsystem, das die Fähigkeiten jedes Charakters bestimmt und klassische Archetypen verwendet: ausgewogener Charakter, physisch angriffsorientierter Charakter, magieangriffsfokussierter Charakter...

Die Dragon Quest VII Reimagined Demo erinnert uns daran, dass dies ein Titel ist, der von Anfang an Sorgfalt und Liebe zum Detail ausstrahlt. Der Schlüssel liegt in den kleinen Details, die sofort beim Spielen enthüllt werden: vom Umgang mit allen Hunden und Katzen, denen man begegnet, bis hin zur Fähigkeit, Fässer und Vasen zu zerstören, um versteckte Objekte zu finden. Ein weiteres Detail, das diese Version beibehält und das uns daran erinnert, wie besonders die ersten JRPGs waren, ist die Möglichkeit, mit jedem NPC zu sprechen, der immer einen Dialog oder Ratschlag anbietet, und praktisch jedes Gebäude zu betreten, das fast immer einen zu findenden Gegenstand verbirgt. Weniger bedeutende Elemente stechen ebenfalls hervor, fügen aber dem Erlebnis etwas Besonderes hinzu, wie zum Beispiel das Drehen der Kamera, um die schöne Szenerie des Spiels aus fast jedem Winkel zu sehen und so geheime Eingänge zu Gebäuden zu finden. Ein Detail, das mir nicht gefallen hat, ist, dass die Tutorial-Bildschirme eine kleinere Schriftart verwenden als Menüs und Dialoge, was sie im Vergleich zum Rest des Textes im Spiel schwer lesbar macht. Basierend auf dem, was ich in dieser Testversion gesehen habe, denke ich jedoch, dass du neu bei JRPGs oder der Dragon Quest-Reihe im Allgemeinen bist oder ob du bereits ein erfahrener Slimeslayer bist, Dragon Quest VII Reimagined dich überzeugen wird. In nur wenigen Wochen bestätigen wir, ob dies der Fall ist, in unserem Review.

