Dragon Quest VII Reimagined bietet ein brandneues Ende des Abenteuers

HQ

Wenn ihr das wunderbare Dragon Quest III HD-2D Remake noch nicht entdeckt habt, solltet ihr es unserer Meinung nach sofort ausprobieren und dann das noch bessere Dragon Quest I & II HD-2D Remake spielen (ja, das dritte zuerst, dann das Remake des ersten und zweiten).

Wenn du diese Spiele bereits durchgespielt hast, bist du wahrscheinlich hungrig auf mehr Dragon Quest, und zum Glück ist eines auf dem Weg. Neben HD-2D-Editionen der ältesten Titel arbeitet Square Enix auch an einem Remake von Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past (ursprünglich im Jahr 2000 für PlayStation veröffentlicht und 2013 für Nintendo 3DS neu aufgelegt, es handelt sich also um ein weiteres Remake für leistungsstärkere Formate).

Das Remake heißt Dragon Quest VII Reimagined, und in einem Interview mit Game Informer verrät Produzent Takeshi Ichikawa eine große Überraschung:

"[Reimagined] folgt der Erzählung der ursprünglichen Geschichte, aber abhängig von einigen der Entscheidungen der Spieler werden die Spieler eine neue Schlussfolgerung zu sehen bekommen, die es in früheren Versionen noch nie gegeben hat."

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass dein Abenteuer auf eine Art und Weise enden kann, die es vorher nicht gab, was für langjährige Fans ein Grund ist, das Abenteuer noch einmal durchzuspielen. Dies scheint Teil der Absicht zu sein, denn er stellt auch fest:

"Selbst Spieler, die frühere Versionen von Dragon Quest VII gespielt haben, werden mit Reimagined immer noch diese frische Erzählerfahrung machen können."

Das ist natürlich spannend und wir freuen uns schon sehr darauf, uns in Dragon Quest VII Reimagined zu vertiefen - das am 5. Februar erscheint. Es wird für PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 und Xbox Series S/X erhältlich sein.