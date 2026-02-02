HQ

An diesem Punkt darf es keinen einzigen Spieler mehr auf der Welt geben, der Dragon Quest nicht kennt – sowohl wegen seiner Bedeutung im JRPG-Genre (das es praktisch gegründet hat) als auch wegen seines Vermächtnisses, dem so viele andere äußerst erfolgreiche Serien seit den Anfängen gefolgt sind. Final Fantasy, Shin Megami Tensei, Persona, die Trails-Reihe, alle Tales of... keines davon würde existieren, wie wir sie kennen, wenn Enix' Werk unter der Leitung von Yuji Horii nicht den ersten Schritt gemacht hätte. Und doch, wie mein Kollege Ben letztes Jahr zu Recht anmerkte, als er es mit Dragon Quest VII Reimagined versuchte, scheint die Serie hinter sich gelassen zu werden und konzentriert sich nun mehr darauf, die Glanzzeiten der Vergangenheit wiederzubeleben als sich der Gegenwart zu stellen.

Dragon Quest XII ist noch weit entfernt, und die Lebensader der HD-2D-Formel, so charmant sie auch war, würde keinen unendlichen Erfolg zulassen. Nein, wenn du eine Serie mit so starren Fundamenten wie Dragon Quest willst, die sich in 40 Jahren kaum verändert haben, musst du noch ein paar Risiken eingehen... Und ist das, was Dragon Quest VII: Reimagined tut?

Kurze Antwort: Ja und nein. Dragon Quest VII Reimagined ist eine mäßig neue Version von Dragon Quest VII (PlayStation, 2000), die den Ansatz der 2013er Version für den Nintendo 3DS nutzt: Dragon Quest VII: Fragments of a Forgotten World. Das bedeutet, dass, obwohl das Hauptwesen der Reise des Helden und seiner Freunde über den Inselkontinent, die Zeit zwischen Vergangenheit und Gegenwart, erhalten geblieben ist, ein vollständiges grafisches und visuelles Remake durchgeführt wurde, das die Anleitung aus dieser 3DS-Version nutzt.

Es ist ein visuelles Redesign, mit dem ich persönlich nicht ganz zufrieden war, als ich es zum ersten Mal angekündigt sah, aber es hat nur ein paar Stunden gedauert, bis ich überzeugt wurde, dass es die richtige Wahl war. Die polierte Diorama-artige Szenerie und die 3D-Charakterdesigns, die Akira Toriyamas Originaldesigns beibehalten, sind ein Erfolg und machen das Eintauchen in die Geschichte deutlich besser als bei den hieratischen, wenn auch charmanten Strichmännchen der Erdrick HD-2D-Trilogie.

Und apropos Geschichte: Der Titel 'Reimagined' ist nicht nur wegen der Optik da. Eine der Hauptkritikpunkte an der Erzählung von Dragon Quest VII in den vorherigen Versionen war, dass der Fortschritt und die Geschichte am Ende wirklich langweilig und schwer wurden, da der Titel ständiges Sammeln von Erfahrung und Kampf gegen Monster erforderte, die schnell in Monotonie verfielen, ganz zu schweigen davon, dass das Spiel vorbei war, wenn man hartnäckig genug war, um den Abspann zu erreichen. 100 Stunden verbringen, vielleicht sogar noch viele mehr. Nun wurde das Abenteuer neu gestaltet, wobei die Reise über das Meer auf der Suche nach den mystischen Tafeln, die es ermöglichen, die Welt wiederherzustellen und die Inseln aus dem Ozean zu erheben, beibehalten, wobei einige weniger wichtige Teile angepasst werden.

Wenn du die vorherigen Spiele gespielt hast, fällt dir vielleicht auf, dass der Weg jetzt leicht anders ist oder dass bestimmte Inseln nicht mehr existieren. Obwohl DQ VII Reimagined jetzt nicht mehr so lang ist, bietet es immer noch Dutzende Stunden Spielzeit, und das Erlebnis macht inzwischen mehr Spaß.

Auch das Kampfsystem wurde zum Besseren optimiert. Übernommen von einem klassischen Ressourcen-Ökonomie-Design zeigt der Kampfbildschirm weiterhin unsere Abenteurergruppe von hinten, während sie dem Feind oder einer Gruppe von Feinden gegenüberstehen. Die Animationen für Angriffe, Monster und Fähigkeiten (wie die alten Zauber oder Spezialfähigkeiten heute genannt werden) wurden überarbeitet, und eine zusätzliche Synergieebene zwischen verschiedenen Gegnern im selben Kampf wurde hinzugefügt, damit sie sich gegenseitig helfen oder ihre Kräfte effizienter bündeln können. Das gilt natürlich, wenn du den Schwierigkeitsgrad auf Normal oder höher hältst, denn jetzt kannst du auch den Schwierigkeitsgrad der Herausforderung auswählen oder nach deinem Geschmack anpassen. Ehrlich gesagt ist das sehr willkommen, wenn du dich nur auf die Geschichte konzentrieren oder die Welt erkunden möchtest, die Monsterpedia oder wenn du eine größere Herausforderung brauchst.

Was ich im Kampf am meisten geschätzt habe, ist erneut die Entscheidung, den Prozess zu beschleunigen. Wir hatten bereits 'Turbo'-Systeme, um Animationen und Befehle schneller zu machen und so die Begegnungsgeschwindigkeit zu verringern, aber jetzt kann man auch den Kampfstil der Charaktere anpassen und ihre Rollen in der Gruppe 'programmieren' (zum Beispiel indem sie sich auf Unterstützung oder Angriffe konzentrieren, ohne an Magiepunkten zu sparen). Auch die Berufungen jeder Figur wurden erweitert. Diese sind Unterklassen, mit denen man die Rolle jedes Charakters in der Gruppe nach eigenen Wünschen anpassen und deren Einsatz besser gegen stärkere Gegner fokussieren kann. Mach dir jetzt nicht zu viele Sorgen um diese Systeme, denn wenn du sie benutzen musst, bist du schon so weit in der Geschichte gekommen und hast so viele Spielstunden hinter dir, dass du weißt, wie sie funktionieren.

Vielleicht bleibt das mein am wenigsten begeisterter Gedanke zu Dragon Quest VII Reimagined. Denn trotz der Straffung des Kampfsystems, der Verfeinerung der Erzählung, dem Hinzufügen von Abkürzungen und der Verfeinerung von Rätsel- und Szenariodesigns hier und da... Ich habe immer noch das Gefühl, dass es ein ziemlich dichter Dragon Quest ist. Die ersten Stunden sind dicht, und man hat das Gefühl, dass die Geschichte nicht voranschreitet und man sich in überflüssigen Dialogen und Kämpfen verliert, während man herumläuft und nach dem nächsten Missionspunkt auf der Karte sucht. Das ist kein spezifischer Makel dieser Version, sondern ein Teil des alten Erbes der Serie, mit ihren Wurzeln und vielleicht der Fantasie ihrer traditionellsten Verteidiger. Andererseits freue ich mich zu sehen, dass ein alter Fehler mit der Nintendo-3DS-Version, die wir im Westen erhalten haben, korrigiert wurde, denn nun haben wir endlich die Soundtrack-Partituren, die von einem Orchester gespielt und vom legendären Koichi Sugiyama geschrieben und dirigiert wurden.

Dragon Quest VII Reimagined bietet sowohl einen erfrischenden visuellen und technischen Sprung für diejenigen, die frühere Teile der Serie mochten, als auch eine andere Reise für Veteranen, die bereits unzählige Stunden auf den Meeren früherer Versionen des Spiels verbracht haben. Er bewahrt die Reinheit eines Klassikers und verleiht ihm genug Geschmack und Agilität, um zumindest von jedem JRPG-Liebhaber eine Chance zu verdienen.