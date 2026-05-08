Dragon Quest, Silent Hill und Angry Birds in die World Video Game Hall of Fame aufgenommen

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Das Strong National Museum of Play hat in den letzten zehn Jahren eine World Video Game Hall of Fame ausgebaut und erweitert, in der es einige der ikonischsten und denkwürdigsten Spiele aller Zeiten hervorheben und unsterblich machen will. Im Laufe der Jahre wurden Tetris, World of Warcraft, Resident Evil, Goldeneye, Tamagotchi und weitere hinzugefügt, und nun wurden die Mitglieder von 2026 benannt.

In diesem Jahr werden vier Aufgenommene vorgestellt, von denen alle vier absolut würdig sind, in einer solchen Sammlung verewigt zu werden. Dragon Quest führt das Feld an, nachdem er 40 Jahre lang Spieler auf der ganzen Welt unterhalten und praktisch das JRPG-Segment gegründet hat. Darauf aufbauend ist Silent Hill, vielleicht die Serie, die wir dem sehr beliebten Survival-Horror-Genre zuordnen können, obwohl sie kein modernes Erbe hat, das so breit gefächert ist wie Resident Evil.

Als nächstes steht FIFA International Soccer an, das im Grunde das Projekt ist, das so gemacht wurde, dass die Haupt-FIFA-Serie laufen konnte. Obwohl FIFA nicht mehr existiert, da EA Sports FC übernommen hat, ist sein Einfluss als eines der größten Spiele jedes Jahr weiterhin spürbar. Zuletzt haben wir vielleicht das bekannteste Mobile Game aller Zeiten, Angry Birds, wobei das beliebte Projekt es nach unzähligen Spielern seit seinem Debüt in die Auswahl geschafft hat.

Die vollständige Liste der World Video Game Hall of Fame-Aufgenommenen finden Sie hier, wo es außerdem eine Menge zusätzliche Informationen zu jedem Aufgenommenen und seinen Besonderheiten gibt.