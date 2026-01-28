Dragon Quest-Schöpfer Yuji Horii und Final Fantasy-Serienproduzent Yoshinori Kitase sind morgen gemeinsam in einem Youtube-Video zu sehen

HQ

Dragon Quest-Schöpfer Yuji Horii und Final Fantasy-Serienproduzent Yoshinori Kitase werden morgen um 21 Uhr japanischer Zeit ein spezielles Talkvideo auf Youtube machen. Sie sprechen über ihre Gedanken zu den jeweiligen Franchises, den Unterschied zwischen Dragon Quest und Final Fantasy und ihren Ansatz bei Remakes.

Das Video wird auf dem Square Enix-Kanal verfügbar sein, Sie können das Video hier abrufen.

