Dragon Quest-Schöpfer Yuji Horii möchte die Serie bis zu seinem Tod überwachen

Da er als Schöpfer der Dragon Quest -Reihe gilt, ist es kein Wunder, dass Yuji Horii die berühmte JRPG-Serie als sein Kind betrachtet. Nach fast 40 Jahren Leitung der Serie hat Horii offenbart, dass er in absehbarer Zeit keine Änderungen in dieser Hinsicht vornehmen will, da er in einem Interview mit Game Informer ausdrücklich erwähnt hat, dass er an Dragon Quest arbeiten möchte, bis er stirbt.

Auf die Frage, warum er weiterhin Dragon Quest Spiele macht, gab Horii eine sehr eindrucksvolle und bewundernswerte Antwort.

"Weißt du, in den letzten Jahren gibt es immer mehr Bereiche, in denen ich auf andere Mitglieder angewiesen bin, um an Teilen der Dragon Quest-Titel zu arbeiten", sagt er mir. "Aber ich möchte mich trotzdem einbeziehen, um alles zu überwachen. Ich betrachte Dragon Quest als mein Kind. Ich liebe es einfach wirklich, und in diesem Sinne denke ich, dass ich daran arbeiten werde, bis ich sterbe. Ich denke, das nächste Ziel für mich ist es, das 50. Jubiläum [2036] mitzuerleben."

Im Moment ist Horii 71 Jahre alt, was bedeutet, dass er zum 50. Jubiläum 82 Jahre alt sein wird. Das bedeutet zweifellos, dass wir mit Horii an der Spitze weiterhin mit frischen Dragon Quest -Projekten rechnen können, wobei das nächste Dragon Quest VII Reimagined sein wird, wenn es am 5. Februar startet. Das neueste Dragon Quest Spiel war natürlich Dragon Quest I & II HD-2D Remake, mit dem wir unsere Zeit sehr genossen haben.