Dragon Quest of the Stars erobert europäische Smartphones Anfang 2020

Square Enix gab Anfang des Monats bekannt, dass ihr 2015 in Japan gestartetes Handyspiel Dragon Quest of the Stars Anfang 2020 in den Westen kommen soll. Nachdem zuletzt Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age und Dragon Quest Builders 2 erschienen und das Interesse der Spieler wieder auf die Marke lenken konnten, ist diese Richtung im Grunde nicht verwunderlich. Im mobilen RPG erstellen Spieler ihren eigenen Helden, mit dem sie allein oder in einer Gruppe Abenteuer erleben. Interessierte Spieler können sich hier registrieren, um an den ersten Beta-Tests für Android teilzunehmen.

Quelle: Gematsu.