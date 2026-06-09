Dragon Quest Monsters: The Withered World wird im Dezember gestartet

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Es gibt einen gewissen Trend, dass Videospiele den Start im November um jeden Preis vermeiden und einen Dezember-Launch-Plan größtenteils vermeiden, vermutlich wegen der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI Mitte November. Aber die Leute bei Bandai Namco und Square Enix sind der Herausforderung gewachsen...

Während des Nintendo Direct gaben die beiden japanischen Firmen bekannt, dass Dragon Quest Monsters: The Withered World offiziell am 3. Dezember debütieren wird, mit Plänen, dass das Spiel sogar eine Nintendo Switch 2 Edition erhält.

Dies wurde in einem neuen Trailer zum Spiel bestätigt, den Sie unten vollständig sehen können und der das Monsterzähmen und anschließende Kampf-Gameplay dokumentiert, mit dem Versprechen von "Hunderten" von Monstern, die es zu entdecken gilt.

Wirst du im Dezember Dragon Quest Monsters: The Withered World spielen?