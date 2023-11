Dragon Quest Monsters: The Dark Prince ruft Veteranen und neue Spieler zu seinem Abenteuer

Das Dragon Quest-Franchise hat sich längst weiterentwickelt und sich von der Hauptserie mit allen möglichen Spin-offs entfernt, die (mehr oder weniger direkt) verschiedene Genres berührten. Während wir die Städtebauer in Dragon Quest Builders haben, gibt es auch die Musou-Kämpfe mit Dragon Quest Heroes und den aktuellen Action-Rollenspieltitel Dragon Quest Treasures. Aber neben dem Kampf gegen Monster will Square Enix' Franchise auch seine von Akira Toriyama gezeichneten Kreaturen wie ein fantastisches Pokémon meistern, und Dragon Quest Monsters: The Dark Prince wurde aus dieser Idee geboren.

Diese Geschichte, die laut ihren Machern sowohl Dragon Quest-Veteranen als auch Neulinge in der Serie zufriedenstellen soll, folgt diesmal einem Helden, der aufgrund eines Fluchs keinem Monster, das ihn angreift, schaden kann, und aus diesem Grund besteht seine Strategie, um seine Reise durch das Land Nadiria voranzutreiben, darin, eine Armee von Monstern zusammenzustellen, die in seinem Namen kämpfen. Und zu deinen Fähigkeiten gehört es nicht nur, Kreaturen zu zähmen, sondern sie auch zu stärken, sie zu züchten und sogar zu kombinieren, um mächtigere Kreaturen zu erschaffen. Sobald du ein passendes Team hast, kannst du in den Kolosseumsarenen gegen andere Dompteure antreten, um zu beweisen, wer der Beste ist.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince erscheint am 1. Dezember für Nintendo Switch und Sie können sich den Teaser-Trailer des Spiels unten ansehen.