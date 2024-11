Dragon Quest III HD-2D Remake ist der größte Square Enix-Launch, den es je auf Steam gab

HQ

Wie wir in diesem Jahr schon mehrmals berichten durften, war es ein fantastisches Jahr für japanische Rollenspiele. Das letzte große Projekt, das im Jahr 2024 veröffentlicht wird, wird wahrscheinlich der Start von Dragon Quest III HD-2D Remake in der vergangenen Woche sein.

Am Tag nach der Premiere berichteten wir, dass das Spiel auf Steam mit über 34.000 gleichzeitigen Spielern ein Riesenerfolg war und damit andere Größen wie Persona 4 Golden (29.984) und Final Fantasy XVI (27.508) schlug - und nur geringfügig weniger als Persona 5 Royal (35.474).

Doch am Wochenende ging es weiter heiß her, und der Rekord wurde nun deutlich gekürzt. Laut SteamDB ist Dragon Quest III HD-2D Remake am Eröffnungswochenende nun auf 45.357 gleichzeitige Spieler gestiegen, was es zur größten Eröffnung von Square Enix aller Zeiten macht und direkt nach Like a Dragon: Infinite Wealth (46.161) ist.

Sehr beeindruckend natürlich, und wir können uns vorstellen, dass nach 2024 viele japanische Entwickler mit der Entwicklung neuer Spiele in diesem Genre begonnen haben werden, da jetzt definitiv bewiesen ist, dass es einen riesigen Markt dafür gibt.