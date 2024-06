Dragon Quest III HD-2D Remake Impressionen: Der Beginn der Saga für eine neue Generation

HQ

Jeder kennt Dragon Quest, sowohl innerhalb als auch außerhalb Japans, im Jahr 2024. Die Gründungssäule des JRPG, der Serie, die die Legende des abwesendsten Tages in der japanischen Geschichte befeuerte, und eines der bekanntesten Werke des inzwischen verstorbenen Toriyama.

Aber 1988 hatte es außerhalb seiner Grenzen noch keinen Ruhm erlangt, und Dragon Quest III schloss die sogenannte Erdrick-Trilogie mit einem Titel ab, der sowohl als Prequel zu den beiden vorherigen als auch als erste Geschichte in seinem Universum fungierte. Als mir also vor ein paar Tagen bei einer Präsentation hinter verschlossenen Türen vor der Veröffentlichung am 14. November ein Vorgeschmack auf die Entstehung der Erzählung der Serie in ihrer HD-2D-Version angeboten wurde, konnte ich die Idee nicht ablehnen.

Es war eine kurze Sitzung, etwa 45 Minuten Gameplay, aber aufschlussreich genug, um zu wissen, was wir in diesem Remake finden werden. Um dieses Dragon Quest III HD-2D Remake anzugehen, muss man die aktuelle Konzeption der neuesten Teile der Serie verwerfen und sich von der Nostalgie mitreißen lassen. Die Geschichte ist praktisch identisch mit dem Original: Wir sind der Sohn (oder die Tochter, da wir das Geschlecht wählen können) des großen Helden Ortega, der in der Schlacht gefallen ist, nachdem er sich dem Erzfeind Baramos gestellt hat. Jahre später, an seinem sechzehnten Geburtstag, wird unser Charakter vom König von Aliana beauftragt, das Erbe seines Vaters anzutreten und eine Mission von größter Bedeutung zu erfüllen: Baramos zu besiegen und die Welt zu retten. An diesem Punkt werden wir entscheiden, mit welchen Charakteren wir die Welt bereisen, kleine Quests abschließen, Monster bekämpfen und das Böse besiegen.

Die klassische Heldenreise, die hier durch den enormen Aufwand gerechtfertigt wird, der (auch mit einigen Ecken und Kanten einer Entwicklungsversion) aus Square Enix' patentiertem HD-2D destilliert wird. Wenn Sie, wie ich, gerade erst über den riesigen Technologiesprung zwischen dem ersten Octopath Traveler und seiner Fortsetzung gestaunt haben, ist dies auf einer neuen Ebene. Wassereffekte, Außenbeleuchtung und Schatteneffekte, während du dunkle Höhlen und Dungeons erkundest, sind der neue Vorteil für dieses Subgenre. Zweifellos hat das japanische Unternehmen den richtigen Weg gefunden, um neue Spieler für seine Flaggschiff-Serie zu gewinnen und die Schulden der Veteranen zu begleichen, die seit vielen Jahren darauf warten.

Unser Ziel in diesem Abschnitt, den ich ausprobieren konnte, war es, einen Schlüssel zu finden, um einen Durchgang durch den Pfad der Verheißung freizuschalten, was bedeutete, dass wir uns sowohl in der ursprünglichen Stadt, in der wir uns mit grünen Kräutern und Ausrüstung eindeckten, als auch mit unserer Gruppe von vier Charakteren in ein großes offenes Gebiet gingen. Ein ziemlich ausgewogenes Team mit unserem Helden (das Spiel, das wir zum Testen erhielten, enthielt den männlichen Charakter) sowie einem "Tank"-Krieger, einem Kampfzauberer und einem Unterstützungsheiler. Und dann, wenn man mit den vier Charakteren herumläuft, staunt man über die visuellen Effekte auf dem Bildschirm. Kleine Blätter, die sich im Wind wiegen, die Reflexion der Sonne auf einem Fluss, der sich in Richtung des Sees schlängelt, auf den wir zusteuern, ein riesiger Wald im Norden... Alles fühlt sich so hell und schön an, dass man sofort von seiner Atmosphäre mitgerissen wird, begleitet von einem hervorragenden Soundtrack (der sich auch von späteren Teilen der Serie abhebt). Und dann wird die Melodie unterbrochen, der Bildschirm wird schwarz und ein Kampf bricht aus.

Die Kämpfe in diesem Dragon Quest III HD-2D Remake sind der Ort, an dem wir am meisten die Verbesserungen der Lebensqualität bemerken können, die während der Pressevorschau vorgestellt wurden. Die Benutzeroberfläche wurde modernisiert, um sie intuitiver und zugänglicher zu machen, und die Monsteranimationen (es war großartig, die Schleime und Bunihörner zu treffen, wiederkehrende Feinde in der Serie) haben ebenfalls die 2D-HD-Behandlung erhalten. Auch die Animationen unserer Charaktere beim Ausführen von Schlägen oder Zaubern wurden überarbeitet, wobei jedoch immer die Balance zwischen dem Originalwerk und einem Remake beibehalten wurde.

Ein weiteres Merkmal, das aus der Vergangenheit zurückkommt, ist die Herausforderung selbst. Ich konnte diese erste Begegnung ohne allzu große Probleme überstehen, indem ich die grundlegenden Angriffe und Fähigkeiten der Charaktere nutzte, einige Zaubersprüche ausprobierte und nicht zu viel Gesundheit verlor. Aber wenn man sich von den sicheren Zonen entfernt oder den Dungeon betritt, den ich überwinden musste, ändern sich die Dinge ziemlich stark. Der Grind und das Anhalten in bestimmten Bereichen, um unsere Gruppe zu verbessern, wird also auch beibehalten. Glücklicherweise hatte mein Zauberer den "Puff"-Zauber, der eine Gruppe von Monstern im Kampf verbannt und dich aus der Klemme befreien kann, auch wenn du keine Erfahrung von ihnen bekommst. Schon als ich aufstieg, um einen gruppenschädigenden magmatischen Angriff zu erlernen, wurde der Weg etwas weniger steil, obwohl ich in der kurzen Zeit, die ich zum Spielen hatte, wertvolle Zeit darauf verwenden musste.

Nebenbei bemerkt, als ich den ersten Dungeon beendete und auf dem Weg nach draußen war, bemerkte ich einen weiteren der Vorteile, die die "verbesserte" Luftaufnahme in HD-2D bieten kann - da es sich um einen mehrstöckigen Turm mit offenen Wänden handelt, sah ich, dass sich in einem Raum eine Truhe befand, die ich vor meiner Abreise nicht betreten hatte. Es klingt albern, aber es ist eine großartige Möglichkeit, Technologie zu nutzen, um sie in Ihr Gameplay einzuführen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für den Ausstieg aus dem Turm: Ich habe (nicht ohne Risiko) versucht, von einer der Seiten ins Leere zu springen. Die Gruppe fiel vor dem Eingang mit einem fast komischen Geräusch zu Boden, blieb aber unverletzt. Auch hier wird der Humor der Serie respektiert, da es sich 35 Jahre später immer noch um ein jugendliches Abenteuer handelt.

Alles in allem habe ich große Hoffnungen in dieses Dragon Quest III HD-2D Remake, wenn es im November ankommt. Natürlich gab es in dieser Testversion, auf die ich Zugriff hatte, einige Korrekturen vorzunehmen, aber es besteht kein Zweifel, dass langjährige Fans zufrieden sein werden und dass es als erstes Abenteuer im Dragon Quest-Universum seine Türen für viele neue Spieler öffnen wird. Ich bin sicher, dass wir dank ihr ein sehr abenteuerliches Weihnachten haben werden.