Dragon Quest III HD-2D Remake im Vergleich zum Original in side-by-side

Dragon Quest III wurde ursprünglich 1988 veröffentlicht, und es besteht kein Zweifel, dass sich seitdem viel in der Grafikabteilung getan hat. Das kommende Dragon Quest III HD-2D Remake soll zwar keine neuen Maßstäbe für die Grafik im Spiel setzen, aber es handelt sich um ein Mammut-Upgrade und in einer Reihe von Tweets hat Square Enix nun das Original Seite an Seite mit der aktualisierten Version verglichen.

Sie können sich eine Auswahl der Beiträge unten ansehen und Sie können noch mehr auf dem offiziellen X-Konto finden. Der 14. November ist das Veröffentlichungsdatum für PC, PlayStation, Switch und Xbox.