Dragon Quest III HD-2D Remake erscheint erneut, um das Veröffentlichungsdatum festzulegen

HQ

Eine der besten Neuigkeiten der Nintendo Direct kam von Square Enix, als sie nach Jahren des Schweigens endlich einige neue Informationen über Dragon Quest III HD-2D Remake enthüllten. Wie ihr wisst, wurde dieser Titel vor über drei Jahren angekündigt und wir haben bis jetzt nie wieder etwas Offizielles darüber gehört.

Dragon Quest III HD-2D Remake erscheint am 14. November für PC, Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series, und es wird das erste Mal sein, dass europäische Spieler seine Geschichte genießen können, da der Originaltitel (1988 für Super Famicom veröffentlicht) in Europa unveröffentlicht war und in Nordamerika erst 2001 in einer späteren Version für den Game Boy Color erschien.

Diese aktualisierte Version mit moderner HD-2D-Technologie enthält nicht nur einen grafischen Sprung nach vorne, sondern auch Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, neue und aktualisierte Funktionen und eine ausgefeilte Handlung für diesen Anlass.

Wenn Sie ein Fan von klassischen RPGs, Dragon Quest und Abenteuerspielen sind, dürfen Sie es nicht verpassen. Sie können sich den Trailer und die Screenshots unten ansehen, sowie unsere Eindrücke, nachdem Sie eine frühe Version getestet haben.