Dragon Quest III HD-2D Remake erhält Verbesserungen der Lebensqualität im neuen Update

Das beliebte HD-2D-Remake von Square Enix wurde mit schnellerer Bewegungsgeschwindigkeit und der Bindung von Fähigkeiten an dedizierte Tasten verbessert...

Das Unternehmen hatte insgesamt einen geringeren Umsatz, aber der Titel übertraf alle Erwartungen und hat den Betriebsgewinn in den grünen Bereich gebracht.

Dragon Quest III HD-2D Remake hat sich in nur drei Wochen über zwei Millionen Mal verkauft

am 6. Dezember 2024 um 04:00 NEWS. Von Jonas Mäki

In Japan gingen sogar die physischen Exemplare aus, so dass es diesen Meilenstein wahrscheinlich schneller hätte erreichen können, wenn mehr Spiele in den Regalen standen.