Dragon Quest III HD-2D Remake erhält einen frühen Launch-Trailer

Normalerweise wird ein Launch-Trailer für ein Spiel in Verbindung mit der Veröffentlichung veröffentlicht, oder höchstens ein paar Tage vorher. Square Enix hat sich jedoch dafür entschieden, seinen Launch-Trailer für das kommende japanische Rollenspiel Dragon Quest III HD-2D Remake zwei Wochen vor dem Premierendatum zu veröffentlichen.

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Neuauflage des NES-Spiels Dragon Age III aus dem Jahr 1988, das nun so aufgepeppt wurde, dass es unter anderem an Octopath Traveler und Live A Live erinnert. Der Launch-Trailer ist zweieinhalb Minuten lang und leistet gute Arbeit, indem er sowohl die Grundlagen der Geschichte präsentiert, als auch viel Gameplay und verschiedene Umgebungen zeigt.

Schaut euch das Video unten an, der 14. November ist der Premierentermin für Dragon Quest III HD-2D Remake auf PC, PlayStation, Switch und Xbox.