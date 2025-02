Dragon Quest III HD-2D Remake bereinigt die Bücher von Square Enix im neuesten Quartalsbericht

HQ

Es war klar, dass die Spieler bei der Veröffentlichung von Dragon Quest III HD-2D Remake im letzten November hungrig nach Dragon Quest waren, aber die neue Version des Abenteuers mit überarbeiteter Grafik ist ein visuelles und künstlerisches Vergnügen, sowie ein grundsolides JRPG der alten Schule.

Es ist also nicht verwunderlich, dass es sich gut verkaufte, aber die Ergebnisse haben sogar Square Enix selbst überrascht, das in seinem jüngsten Quartalsbericht einräumt, dass der Betriebsgewinn seiner HD-Spiele (d. h. AAA-Titel, die auf PC und Konsolen und nicht auf Mobilgeräten veröffentlicht werden) aufgrund der starken Verkäufe des Spiels gestiegen ist.

Im vergangenen Dezember, nur drei Wochen nach seiner Veröffentlichung, bestätigte Square Enix bereits, dass Dragon Quest III HD-2D Remake die Marke von zwei Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat und der stärkste Start in Japan im gesamten Jahr 2024 war. Dieses Jahr werden wir die Dragon Quest I&II HD-2D Collection haben, die die Erdrick-Trilogie vervollständigt, also erwarten wir, dass der Publisher den vorherigen Erfolg wiederholen wird, während er weiterhin "hart" am zwölften Hauptspiel der Serie arbeitet.