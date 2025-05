Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint später im Herbst

HQ

Wie wir kürzlich berichtet haben, wird Dragon Quest I & II HD-2D Remake für Switch 2 veröffentlicht, sowohl digital als auch physisch (über eine sogenannte Game-Key Card, eine Cartridge, die das Spiel nicht enthält, aber es Ihnen ermöglicht, es herunterzuladen). Jetzt wurde auch das Veröffentlichungsdatum über Threads bekannt gegeben, und es stellt sich heraus, dass es fast auf den Tag genau ein Jahr nach Dragon Quest III HD-2D Remake startet.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint am 30. Oktober dieses Jahres für PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 und Xbox Series S/X. Es wird auch ein Collector's Edition mit zusätzlichen Goodies wie digitalen Gegenständen und Hintergrundbildern sowie Acryl-Sammlerfiguren geben. Schauen Sie sich alles an, was im Threads -Beitrag unten enthalten ist.

Der Grund dafür, dass Dragon Quest I & II HD-2D Remake nach dem Dragon Quest III HD-2D Remake veröffentlicht wurde, mag seltsam erscheinen, aber es ist ein Fall der gleichen Situation wie bei den Original- und Prequel-Trilogien von Star Wars. Teil drei spielt chronologisch am Anfang der Geschichte (im sogenannten Erdrick Trilogy ). Wenn sie dort beginnen, können neue Spieler die Zeitleiste der Serie in der richtigen Reihenfolge verfolgen, während sie Teil I und II nach Teil III durchspielen.