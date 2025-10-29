HQ

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, dass Square Enix die Welt mit der Veröffentlichung von Dragon Quest III HD-2D Remake überraschte, was chronologisch als der erste Titel in der Erzählung der Serie und das erste Kapitel des sogenannten Erdrick Trilogy gilt. Ich war dort und war nur voll des Lobes für das technische, erzählerische, visuelle und klangliche Wunderwerk, auf das ich gestoßen bin und über das ich mich in meiner Rezension nur sehr wenig beschwert habe.

Ich war kein isolierter Fan, und das Spiel wurde zu einem solchen Bestseller, dass es in weniger als sechs Wochen zum meistverkauften Spiel des Jahres 2024 in Japan wurde und alle Erwartungen von Square Enix für das Geschäftsjahr übertraf. Tatsächlich hat dieses DQIII HD-2D Remake den Tag gerettet. Und jetzt kommen sie, um es wieder zu tun.

Der Hauptfehler und gleichzeitig der beste Vorteil, den dieses Dragon Quest I & II HD-2D Remake hat (ich werde im Singular darüber sprechen, obwohl diese Zusammenstellung die ersten beiden Dragon Quest Spiele enthält) ist, dass es im Vergleich zum vorherigen Titel völlig kontinuierlich ist und die gleichen Verbesserungen in Bezug auf die Feindanimationen bietet, Angriffe, NPC-Sprites oder Effekte auf der Bühne, auf der wir uns bewegen. Wenn ihr DQIII gespielt habt (und sowohl ich als auch Produzent Masaaki Hayasaka empfehlen euch, dies zu tun, bevor ihr euch in dieses Spiel stürzt), wird euch alles vertraut sein, aber es gibt einige neue Nuancen und es gibt mehr Inhalt.

Werbung:

Wie ich im vergangenen Jahr sagte, sind diese Titel, die nach Europa kommen, in erster Linie eine Schuld, die viel zu lange gebraucht hat, um richtig beglichen zu werden. Ja, die Amerikaner bekamen 1989 Dragon Warrior, aber das erste Dragon Quest hatte in Japan bereits seit drei Jahren Wellen geschlagen und hatte damals nie die Chance, auf unsere Konsolen zu kommen. Und wenn man das ursprüngliche Gameplay mit dieser brandneuen Version vergleicht, tut es jetzt tatsächlich weniger weh, da es fehlt.

Es versteht sich von selbst, dass die Bearbeitung von Dragon Quest I viel komplizierter war, denn das Original war.... naja, das ursprüngliche JRPG. Nur ein paar animierte 8-Bit-Sprites, bei denen man einen Berg kaum von einer Burg unterscheiden kann. Die Monster wurden auf dem Bildschirm fixiert, die Figur bewegte sich in Rastern... Und doch konnte man immer noch das Eintauchen in eine echte Mission spüren, um die Welt vor dem Bösen zu retten. Dragon Quest I HD-2D Remake hat das Reich von Tantegel von Grund auf neu gestaltet, mit Tälern, Wüsten, Städten, die sich lebendig anfühlen, und auch wieder einmal mit einer der besten Darstellungen von Wasser in einem Videospiel. Es ist ein viel kleinerer Titel als spätere Teile der Serie, aber es ist auch der unkomplizierteste, weshalb ich zugeben muss, dass ich es genossen habe, das Solo-Heldenabenteuer von DQI in etwa 12 Stunden abzuschließen.

In Dragon Quest I HD-2D Remake schlüpfst du in die Rolle des Nachfahren von Erdrick und hast die Mission, das Böse Dragonlord zu stoppen und die Prinzessin des Königreichs zu retten. Es ist eine Solo-Reise, also musst du deine Herangehensweise an Kämpfe ändern und dein Mana (MP) und deine Gegenstände, insbesondere Heilgegenstände, viel besser verwalten. Du musst auch ein genaueres Auge auf die Ausrüstung haben, die du trägst, und sicherstellen, dass du sie auf dem neuesten Stand hältst, entweder indem du Truhen in der Welt oder in Dungeons erkundest und suchst oder indem du Ausrüstung von Händlern in Städten kaufst. Und abgesehen von der Grafik und den notwendigen Verbesserungen der Lebensqualität, wie z. B. der Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Kampfes zu regulieren, wurde nun auch hier und im zweiten Teil die Herausforderung der Mini-Medaillen hinzugefügt. Es gibt auch eine Kampfarena und, vielleicht am wichtigsten für den Aufbau der Trilogie, neue Zwischensequenzen, in denen diese Geschichte mit Dragon Quest III HD-2D Remake verbunden ist.

Werbung:

Und machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich an irgendeiner Stelle verlaufen oder wichtige Gespräche überspringen, denn das Menü verfügt über eine Hilfeoption mit Anweisungen, wo Sie die Erkundung fortsetzen können. Betrachten Sie es nicht als eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern eher als vage Sätze, die versuchen, Sie zurückzubringen oder Sie daran zu erinnern, was Sie getan haben.

Dragon Quest II HD-2D Remake ist wieder einmal ein großes Wort. Wir sprechen von einem viel tiefgründigeren Spiel, in dem es bereits das Konzept einer "Gruppe" von Helden mit ihren jeweiligen Charakterklassen gibt, die man aufleveln und mit Balance ausrüsten muss, um sich der Herausforderung zu stellen. Ich gebe zu, dass ich das Solo-Abenteuer anregender fand, weil es sich so anders anfühlte, aber am Ende des Tages ist es Dragon Quest, und ich wusste, worauf ich mich einließ. Dragon Quest II HD-2D Remake fügt seiner Geschichte mehr Inhalte, Truhen und Dialoge hinzu (sowohl mit englischer als auch japanischer Synchronisation) und hat als zusätzlichen Bonus für seine Version die Hinzufügung eines völlig neuen sekundären Bereichs namens Seafloor, in dem wir die Unterwassertiefen erkunden (es fühlt sich fast wie eine Hommage an den Besuch von Gyojin Island aus dem One Piece -Anime an), und auch ein neuer spielbarer Charakter, der der Gruppe hinzugefügt werden kann, Princess Cannock, der in der Originalversion ein NPC war, mit einer neuen Handlung.

Ich kam mit sehr hohen Erwartungen zu mir und war zufrieden mit dem, was ich vorfand. Square Enix hat einen Sweet Spot gefunden, um ihr geliebtes Franchise sowohl Neulingen als auch Spielern vorzustellen, die es damals nie genießen konnten. Und ich möchte meine Rezension nicht beenden, ohne noch einmal das absolute Meisterwerk hervorzuheben, das die Partitur von Koichi Sugiyama ist, mit einigen neuen Arrangements und aufgeführt von der Tokyo Metropolitan Symphony. Dragon Quest I & II HD-2D Remake vervollständigt nur, was Dragon Quest III HD-2D Remake bereits vor einem Jahr etabliert hat, und zwar mit der gleichen Exzellenz wie damals. Ehrlich gesagt, solange die klassischen Teile der Serie immer wieder so zurückkommen, habe ich es nicht eilig mit Dragon Quest XII.