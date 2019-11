Dragon Quest Builders 2 baut ab nächstem Monat euren PC zu

Mit Dragon Quest Builders hat sich Sqaure Enix 2016 an einem eigenen Versuch des erfolgreichen Klötzchenspiels Minecraft gewagt, das trotz offensichtlicher Parallelen einige gute Einfälle hatte. Im Sommer diesen Jahres wurde diese Spiel auf PS4 und Nintendo Switch fortgesetzt und das Endergebnis hat uns ganz gut gefallen. Nun hat sich das Entwicklerstudio dazu entschieden, den neuesten Ableger einer weiteren Plattform zugänglich zu machen, denn schon in wenigen Wochen steht eine PC-Veröffentlichung bevor. Am 10. Dezember soll Dragon Quest Builders 2 zum Vollpreis auf Valves Distributionsplattform Steam erscheinen.

Wir wissen bereits, dass die Steam-Version die Zusatzinhalte der Playstation-4-Version beinhalten wird. Zuvor mussten Spieler einen Season-Pass kaufen, um an zusätzliche Rezepte, Skins und mehr zu gelangen - bei Steam bekommt ihr die Inhalte zum Kauf gratis dazu. Zusätzlich dazu gibt es auf der Plattform sechs spezielle Vorbestelleranreize, darunter vor allem Deko-Objekte. In einem neuen Video präsentiert uns Square Enix einen kurzen Eindruck:

Quelle: All Games Delta.