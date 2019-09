Dragon Quest 1-3 landen in zwei Wochen auf Nintendo Switch

Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals startet am 27. September auf der Nintendo Switch, aber es scheint so, als würde es Square Enix nicht genügen, an diesem einen Tag nur ein einziges großes JRPG zu veröffentlichen. Das Unternehmen bestätigte gestern, dass Dragon Quest, Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line und Dragon Quest III: The Seeds of Salvation ebenfalls am 27. September auf der Switch veröffentlicht werden. Das Studio hat sich mit Nintendo dazu entschlossen, uns vier Dragon-Quest-Spiele am selben Tag anzubieten - da muss man als Fan schon mal entscheiden, was einem lieber ist: Das modernste oder das klassischste Spiel der Serie. Wie teuer die Retro-Rollenspiele sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt.