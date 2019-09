Dragon Ball Z: Kakarot wird im Januar veröffentlicht

CyberConnect2 ist ein japanisches Studio und deshalb konnten wir natürlich erwarten, dass sie auf der Toyko Game Show Dragon Ball Z: Kakarot demonstrieren werden. Bandai Namco hat die Überraschung des Studios aber bereits im Vorfeld der Messe platzen lassen und offiziell bestätigt, dass Dragon Ball Z: Kakarot am 17. Januar 2020 auf PC, Playstation 4 und Xbox One startet. Das Action-Rollenspiel erzählt die Geschichte von Son Goku in Dragon Ball Z nach, enthalten sind unter anderem die Story-Arcs von Frieza-, Cell- und auch die Buu-Saga, wie kürzlich bekannt wurde. Im Trailer erfahrt ihr mehr darüber.

