Dragon Ball Z: Kakarot Lässt uns Dragon-Balls sammeln und Shenlong beschwören

Bandai Namco hat uns einen weiteren Ausblick in das kommende Action-Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot gegeben, das die Welt des Anime zum Leben erweckt, wenn es am 17. Januar nächsten Jahres auf PC, PS4 und Xbox One landet. Wie der Publisher via Pressemitteilung bekanntgab, wird es im Spiel die sieben ikonischen Dragon-Balls geben, die in verschiedenen Gebieten der Welt verteilt sind. Wie ihr sicher wisst, erscheint der göttliche Drache Shenlong, sobald alle sieben Kugeln aufeinandertreffen, um demjenigen einen Wunsch zu erfüllen, der diesen in Anwesenheit des Drachen äußert. In Dragon Ball Z: Kakarot dürfen wir mithilfe von Shenlong gefallene Figuren wiederbeleben und je nachdem, wen wir wählen, erhalten wir neue Dialogoptionen und weitere Extras.

Wenn man Beispiel Freezer wählt, nachdem sich Goku in einen Super Saiyajin 3 verwandeln kann (etwas, das der Fiesling im Anime nicht gesehen hat), führt das Paar eine Unterhaltung, die sie sonst nicht führen würden. Anschließend verprügeln wir Freezer und erhalten Erfahrungspunkte, sowie ein sogenanntes Seelenemblem, das wir in den Community-Funktionen des Spiels verwenden können. Auf diese Weise erhalten wir wohl Zugriff auf neue Fähigkeiten und Fertigkeiten, schreibt der Publisher. Unten seht ihr einige brandneue Bilder für das RPG, die Shenlong und die Dragon-Balls zeigen.