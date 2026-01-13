Dragon Ball Z: Kakarot feiert 10 Millionen verkaufte Exemplare mit der Enthüllung von SSJ4 Goku

HQ

Das Action-/Abenteuer-RPG von 2020 Dragon Ball Z: Kakarot hat einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht. Das Spiel hat inzwischen weltweit mehr als 10 Millionen Exemplare verkauft und beweist, dass es Millionen von Dragon-Ball-Fans gibt, die Goku/Kakarots Geschichte noch einmal sehen und durchspielen wollen.

In einem Video, das vom Publisher Bandai Namco geteilt wurde, erhalten wir eine Erinnerung an einige von Gokus Leistungen in Dragon Ball Z und Dragon Ball Super sowie einen Vorgeschmack darauf, was noch im Spiel kommt. Nämlich bekommen wir eine kurze Präsentation von Super Saiyajin 4 Goku, komplett mit rosa Fell und Schwanz, während wir auf die Aufnahme des nächsten Daima-DLCs blicken.

Der zweite Teil des Daima-DLCs für Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 15. Januar, also am kommenden Donnerstag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels. Das wird Gokus Abenteuer wahrscheinlich in Dragon Ball Z: Kakarot abschließen, aber wir sollten bei solchen Dingen wohl niemals niemals sagen.