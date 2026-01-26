Dragon Ball Super: The Galactic Patrol Neuer Anime angekündigt

Das 40-jährige Jubiläum der Dragon Ball-Reihe wurde am Wochenende angekündigt, und obwohl der ursprüngliche Schöpfer des Mangas und des Anime-Phänomens Akira Toriyama vielleicht nicht mehr bei uns ist, arbeitet er weiterhin mit neuen Spielen und nun einem neuen Anime, der Goku und Vegeta zurück zu den Stars bringt.

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol kam als letzte Ankündigung im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums-Special-Videos, das du unten ansehen kannst. Wir haben keine wirklichen Details zur Handlung oder Veröffentlichungsinformationen, aber das Bild von Goku und Vegeta, die am Ende des Trailers ihre traditionellen Posen einnehmen, könnte uns einen Hinweis geben, da es scheint, als würden sie jetzt eine spezielle Marke tragen.

Es sieht ein bisschen aus wie ein N mit einem Punkt in der Mitte, was sehr wohl das Zeichen der Galaktischen Patrouille sein könnte, um die es im Anime geht. Wir sind sicher, dass Goku und Vegeta gegen die größten Bösewichte des Universums kämpfen werden, vielleicht mit einer weiteren neuen Form als Abschluss.