Dragon Ball: Sparking! Zero zeigt Mini Vegeta und all seine Formen für DLC 2

Mit etwas Verspätung wurde der zweite DLC für Dragon Ball: Sparking! Zero angekündigt, der die ersten Charaktere aus der Dragon Ball Daima-Serie zeigt, die ihren Weg ins Spiel finden.

Wie im Trailer unten gezeigt, bekommen wir in diesem DLC acht neue Charaktere, was weniger ist als die elf Charaktere, die in DLC 1 hinzugefügt wurden. Diese Charaktere sind: Goku Mini Super Saiyajin, Mini Vegeta, Mini Vegeta Super Saiyajin, Mini Vegeta Super Saiyajin 2, Mini Vegeta Super Saiyajin 3, Glorio, Panzy und Majin Kuu.

Es gibt auch ein Kostüm für Goku Mini im DLC. Der DLC erscheint am 24. April mit 72 Stunden Vorabzugang für Season Pass-Besitzer, was bedeutet, dass ihr sofort spielen könnt, wenn ihr vorher Geld ausgegeben habt.

Die Fans sind bei Sparking! Die zukünftigen Inhalte von Zero. Es besteht Hoffnung auf weitere Karten, Modi und andere zusätzliche Funktionen neben den Charakteren in der Zukunft, aber im Moment scheint der Plan zu sein, die Liste mit zusätzlichen Charakteren aus Dragon Ball Daima abzurunden.

Dragon Ball: Sparking! Zero ist ab sofort für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar.