Dragon Ball: Sparking! Zero s neues Super Limit-Breaking Neo DLC erscheint nächste Woche

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Als die Daima-Charaktere zu Dragon Ball: Sparking! Zero hinzugefügt wurden, fragten sich viele von uns, wohin die nächsten DLCs gehen würden. Es scheint, dass die Entwickler von Spike Chunsoft bei der Menge an Inhalten, die sie liefern wollten, auf Super Saiyajin gesetzt haben, denn nächste Woche kommt ein DLC heraus, das so groß ist, dass es ein achtminütiges Erklärungsvideo brauchte.

Im untenstehenden Video erfahren wir alles über Limit Breaker Journey, einen neuen Solo-Modus, in dem du deinen Lieblingscharakter auswählen und ihn durch eine Reihe von Kämpfen leveln kannst, wobei du Punkte zu verschiedenen Werten hinzufügen kannst, um ihn auf dem Feld stärker zu machen. Du kämpfst auf einer Reihe von Karten, die du selbst auswählst, und musst deine Ausdauer managen, während dein Charakter eine Kämpfe nach der anderen herausfordernde Kämpfe bestreitet.

Neben dem Limit Breaker Journey-Modus sehen wir auch die Einführung von vier neuen Levels, 30 neuen Charakteren und zusätzlichen Fähigkeiten im Hauptspiel. Funken! Modus und Kettenexplosion verursachen jeweils mehr Schaden im Kampf, müssen aber vorsichtig eingesetzt werden, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Dragon Ball: Sparking! Zero s Super Limit-Breaking Neo DLC erscheint am 30. Juli.