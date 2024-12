Dragon Ball: Sparking! Zero ist eines der meistverkauften Spiele von Bandai Namco aller Zeiten

HQ

Bandai Namco hat im Moment einen ziemlich guten Lauf. Elden Ring verkauft sich weiter und jetzt ist Dragon Ball: Sparking! Zero eines der meistverkauften Spiele von Bandai Namco aller Zeiten. Und das will etwas heißen, wenn man sich die anderen Spiele ansieht, die Bandai Namco in ihrem Lebenslauf hat; Elden Ring, Cyberpunk und nicht zuletzt Tekken.

Mat Piscatella, Executive Director und Games-Analyst von Circana, sagt in einem Chat mit GamesRadar, dass er von dem großen Erfolg von Dragon Ball: Sparking! Zero überrascht ist:

"Ich bin genauso überrascht wie jeder andere, nicht nur, dass es das meistverkaufte Dragon Ball-Spiel ist, sondern auch, dass es zu den meistverkauften Bandai Namco-Spielen aller Zeiten gehört." - Mat Piscatella, Executive Director und Spieleanalyst, Circana

Bandai Namco hat in letzter Zeit einige gute Jahre hinter sich, mit einer Reihe solider Veröffentlichungen, die vom massiven Erfolg von Elden Ring über verschiedene Anime-Spin-offs bis hin zu Dragon Ball: Sparking! Zero reichen, was sich als weiterer Erfolg erweist.

Kurz nach seiner Veröffentlichung im Oktober gab Bandai Namco bekannt, dass das Spiel in nur 24 Stunden über 3 Millionen Mal verkauft wurde. Das Spiel ist für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erhältlich.